RTLplus zeigt «Anwälte der Toten»-Ableger

TV-News

Das Spin-Off wird am späteren Abend im Rahmen einer True-Crime-Schiene laufen.

Spannende Programmentscheidung: Der kommende-Ableger, «Anwälte der Toten - Verbrechen, die Deutschland bewegten» wird innerhalb der Mediengruppe RTL Deutschland beim Streaming-Dienst TV Now und auch bei RTLplus ausgewertet. Die Mutterserie war einst eine RTL-Produktion, mit True-Crime-Formaten punkten aber auch zahlreiche andere Sender der Mediengruppe: VOX etwa hauptsächlich nachts mit der großen «Medical Detectives»-Schiene (von Dienstag auf Mittwoch mit bis zu 11,1%) und auch SuperRTL mit zahlreichen Formaten dieser Coleur sogar zur Primetime.Der «Anwälte der Toten»-Ableger startet nun am 2. März bei RTLplus im Rahmen eines True-Crime-Abends. Schon im Vorfeld sind an jenem Mittwochabend Folgen der Mutter-Serie zu sehen, die Erstausstrahlung findet dann um 22 Uhr statt.Die Debütepisode will drei aufsehenerregende Fälle behandeln: Das Geiseldrama von Gladbeck, den Fall Jakob von Metzler und die Geschichte rund um Susanne Klatten. In späteren Folgen soll auch der Tod von Modezar Rudolph Mooshammer thematisiert werden.