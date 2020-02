Joyn? App? Stream? Wie kann «Big Brother» On Demand gesehen werden?

Vermischtes

Sat.1 hat für die Reality-Show nach eigenen Angaben ein umfangreiches Online- und Social-Media-Paket geschnürt. Das betrifft auch die Möglichkeit, sich Re-Runs anzuschauen.

Am Montagabend startete die insgesamt 13. Staffel der Reality-Show- und die erste, die in Sat.1 zu sehen ist. Die täglichen Tageszusammenfassungen laufen werktags um 19 Uhr in Sat.1 und montags bis freitags um zehn Uhr vormittags in der Wiederholung. Auch Möglichkeiten, sich die Folgen flexibel ins Wohnzimmer auf den Bildschirm zu holen, gibt es diverse Optionen. Für ganz Eilige kommt dabei der Streaming-Dienst Joyn , der zur Hälfte zu ProSiebenSat.1 und zur Hälfte zu Discovery gehört, nicht infrage. Es ist vermutlich nicht davon auszugehen, dass aktuelle Folgen ganz zeitnah dort zur Verfügung gestellt werden. Die Einzugsshow vom Montagabend wurde am Dienstagmittag hochgeladen.Sat.1 verspricht aber, dass die jeweils aktuelle Folge immer gegen 20 Uhr auf der sendereigenen Homepage angeboten wird. Auch in der Sat.1-App, die beispielsweise über Geräte wie den Fire-TV (-Stick) nutzbar ist, soll «Big Brother» unmittelbar nach der linearen TV-Ausstrahlung zum Abruf angeboten werden.Ohnehin möchte Sat.1 seine eigene App stark bewerben, die Nutzung dieser ist in der laufenden Staffel Grundlage für das Spiel «Big Brother». In der App können Fans der Sendung die Bewohner jeden Tag bewerten; möglich sind ein bis fünf Sterne für jeden Kandidaten. Die Bewertungen haben direkte Auswirkungen auf das Leben der Bewohner in der TV-WG.Streamingdienst Joyn spielt bei «Big Brother» übrigens vor allem live eine Rolle. Über den Dienst lassen sich parallel zur linearen TV-Premiere die Livestreams von Sat.1 abrufen; so ist also «Big Brother» auch beim Streamingdienst nutzbar.