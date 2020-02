Quotencheck

Schon länger werden in der Trödelshow «Die Superhändler» skurrile Dinge verkauft. Bei den „Lieblingsdeals“ stellen die Teilnehmer ihre ausgefallensten Gegenstände vor.

In der Trödelshowbringen die Teilnehmer verschiedene Gegenstände mit und stellen diese den Anbietern vor. Dabei entscheidet der Anbieter allerdings, in welcher Reihenfolge er den Händlern sein Exponat vorstellt. Die potenziellen Käufer kennen die Reihenfolge währenddessen nicht und geben alle ein Angebot ab. Die Verkäufer müssen dabei sofort entscheiden, ob sie das Angebot annehmen oder nicht. Dabei passiert es durchaus, dass sie ein Angebot annehmen, obwohl der nachfolgende Händler vielleicht etwas mehr geboten hätte. Denn nach jedem erfolgreichen Verkauf kommen alle Händler im Moderationsbereich zusammen und sagen, wie viel sie für das angebotene Objekt bezahlt hätten. Moderiert wird die Trödelshow von Sükrü Pehlivan. Bei den Sonderausgaben „Lieblingsdeals“, werden die ausgefallensten Dinge angeboten und verkauft. Die Sendung wurde täglich von Montag bis Freitag um 16.00 Uhr auf RTL ausgestrahlt.Am 27. Januar 2020 erreichten «Die Superhändler: Lieblingsdeals» bei RTL mit der ersten Folge der sogenannten Lieblingsdeals rund 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit hatte der Sender einen durchschnittlichen Gesamtmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent. In der Zielgruppe lag dieser bei 9,9 Prozent. Somit war die erste Folge die bisher erfolgreichste Ausgabe des Gesamtmarktes. Einen Tag danach sah das Ganze etwas anders aus. Die zweite Folge bewegte noch 0,79 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Somit betrug die Quote des Gesamtpublikums 6,0 Prozent. Die Umworbenen waren derweil mit 0,34 Millionen mit von der Partie. Das führte zu guten 11,3 Prozent Marktanteil. Somit war das die bisher erfolgreichste Ausgabe in der Zielgruppe.Die dritte Folge der «Superhändler» erreichte am 29. Januar etwas weniger Zuschauer. Insgesamt wurde die neue Ausgabe der Trödelshow von insgesamt 0,71 Millionen Menschen gesehen. Die jungen Zuschauer waren noch mit 0,26 Millionen vor dem Fernseher. Der Gesamtmarktanteil lag bei 5,5 Prozent. Ein Marktanteil in Höhe von 9,7 Prozent wurde bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt. Einen Tag später ging es mit den Quoten wieder aufwärts. Insgesamt waren rund 0,72 Millionen Interessierte (Gesamtmarktanteil 5,8 Prozent) vor dem Fernseher. Die jungen Zuschauer waren mit 0,30 Millionen beziehungsweise guten 11,3 Prozent vertreten.Mit der letzten „Lieblingsdeals“-Folge im Januar erreichte man am 31. Januar ab 16.00 Uhr im Schnitt nur 0,57 Millionen Fernsehende. Die junge Zuschauerschaft war mit 0,25 Millionen Menschen vertreten. Es wurden Marktanteile in Höhe von mauen 4,5 Prozent ab drei Jahren und 8,5 Prozent in der Zielgruppe ermittelt. Somit verbuchte RTL an diesem Tag das schlechteste Ergebnis des Gesamtmarktes.In der darauffolgenden Woche ging es mit «Die Superhändler» am 3. Februar gleich weiter. RTL erreichte mit einer neuen Ausgabe der Trödelshow rund 0,68 Millionen Menschen und einen Gesamtmarktanteil in Höhe von 5,2 Prozent. Von den jungen Zuschauern schalteten mäßige 0,23 Millionen Interessierte ein. Hier wurde ein Marktanteil in Höhe von ausbaufähigen 7,7 Prozent ermittelt. Mit diesen Werten verbuchte RTL am 3. Februar das schlechteste Einschaltergebnis in der Zielgruppe. Einen Tag später steigerte man die Zuschauerzahlen im Gesamtmarkt erneut. So bewegte der Sender rund 0,73 Millionen (Marktanteil 5,8 Prozent) Menschen ab drei Jahren zum Einschalten. In der Zielgruppe erreichte RTL im Schnitt 0,21 Millionen Interessierte. Das führte zu mäßigen 8,0 Prozent Marktanteil.Die mittlerweile achte Folge wurde von 0,76 Millionen Menschen im Fernsehen gesehen. Dadurch hatte der Sender einen Gesamtmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen waren mit rund 0,27 Millionen vertreten. Das sorgte für einen erfreulichen Marktanteil in Höhe von 11,3 Prozent. Am 6. Februar sank dieser zwar leicht, lag aber immer noch bei guten 10,8 Prozent. Somit schalteten durchschnittlich 0,31 Millionen Umworbene ab 16.00 Uhr ein. Beim Gesamtmarkt verbuchte man einen Marktanteil in Höhe von 5,6 Prozent. Insgesamt erreichte die Trödelshow 0,71 Millionen Menschen ab drei Jahren.Am 7. Februar sanken die Quoten nochmal. Insgesamt schalteten rund 0,70 Millionen Menschen ein. Das entsprach einem Gesamtmarktanteil in Höhe von 5,4 Prozent. Die Umworbenen waren mit 0,26 Millionen (Marktanteil 8,7 Prozent) vertreten.«Die Superhändler» erreichten in den ersten beiden Wochen mit den «Lieblingsdeals» durchschnittlich 0,73 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil in Höhe von 5,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen Fernsehzuschauern fuhr man 0,27 Millionen ein, mit einem Marktanteil in Höhe von 9,7 Prozent. Somit waren die bisherigen zwei Wochen von den «Lieblingsdeals» zwar kein Überflieger, erreichten aber trotzdem solide Einschaltquoten.