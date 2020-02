Eine Dreiviertel Million Zuschauer für Tele 5 dank Tutanchamun

3 Quotengeheimnisse

Die kleinen Sendern trumpfen mal wieder mit Highlights auf. Mit dabei auch wieder der Disney Channel, der mit neuen Formaten sehr stark in 2020 gestartet ist, sowie der Start des neu gestalteten «Klamroths Konter» in der Primetime.

«Tut - Der größte Pharao aller Zeiten» lässt Tele 5 jubeln

Disney Channel trumpft auch am Wochenende auf

Umgestaltetes «Klamroths Konter» startet vielversprechend

Am Montag vor acht Tagen zeigte Tele 5 die Miniserie mit Ben Kingsley über die Herrschaft von Tutanchamun in zwei Teilen und erfreute sich dabei an regem Zuschauerinteresse. So wurden ab 20.15 Uhr immerhin 733.000 Zuschauer zum Nischensender gelockt. Damit sicherte sich Tele 5 am Abend eine deutlich höhere Reichweite, als üblich. Bereits am Vorabend machte wie gewohntmit 0,44 und 0,42 Millionen Zusehern ebenfalls eine gute Figur.machte den Abend dann perfekt. Im Dezember 2019 war der ägyptische Pharao bereits für einen anderen Spartensender sehr erfolgreich unterwegs, allerdings nicht ganz so stark wie jüngst bei Tele 5. Am 18. Dezember sorgte die Miniserie bei Nitro für bis zu 440.000 Zuseher und 2,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.Über die großen Erfolge vonund «The Boss Baby» ► im täglichen Vorabendprogramm des Disney Channels haben wir ja schon berichtet. Mithat der Nischensender derzeit auch am Wochenende ein heißes Eisen im Feuer. Genauso wie «The Boss Baby» ist die neue Show im Januar grandios gestartet. Die Eigenproduktion sichert sich momentan mit ihren Ausstrahlungen am Wochenende regelmäßig die Marktführerschaft bei den 3- bis 13-Jährigen. So erfreute sich Sketch-Comedy-Show am 1. Februar über grandiose 29,3 Prozent in dieser Kernzielgruppe, keine andere Sendung war bei den Kindern am Samstagvormittag ab 10 Uhr gefragter. Spezialisiert man die Altersgruppe noch ein weiteres Mal, so kam das Format sogar auf 50,8 Prozent Sehbeteiligung bei den 10- bis 13-Jährigen. Im Januar jubelte «Gag Attack» im Debütmonat über im Schnitt hervorragende 15,2 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen. Zurzeit ist eine neue Folge immer samstags ab 10 Uhr im Disney Channel zu sehen.Bei n-tv startete Louis Klamroth mit seiner Talk-Show am Montagabend zur besten Sendezeit erfolgreich in eine neue Runde. Die erste Ausgabe in neuem Set und mit längerer Sendezeit war vor allem bei den jungen Zuschauern sehr beliebt.ergatterte mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu Gast sehr gute 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen. Bei den Männern dieser Altersklasse kletterte der Polittalk sogar auf 3,3 Prozent Sehbeteiligung an. Mit 0,3 Prozent Marktanteil in der für n-tv wichtigen Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen startete das umstrukturierte Format ab 20.15 Uhr mit nur 0,1 Prozentpunkten weniger als die neue Talkshoweine Woche zuvor. Die Wiederholung des Polittalks steigerte sich ab 23.30 Uhr auf solide 0,6 Prozent in der Kernaltersgruppe. Beide Talkformate wechseln sich in den kommenden Wochen bei n-tv in der Montags-Primetime ab. Zum Auftakt bestätigte Klamroth den mutigen Schritt in die Primetime mit soliden Zahlen.