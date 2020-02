Hoffnungsvoller Start: «Big Brother» saniert kranken Sat.1-Montag mit Einzugsshow

Quotennews

Zweistellige Marktanteile verbuchte die rund 190 Minuten lange Eröffnungsshow mit Jochen Schropp. Die Reichweite gesamt war zudem vergleichbar mit dem Auftakt der letzten RTLZWEI-Staffel im Jahr 2011.

Die Tür ist wieder zu. «Big Brother» hat angefangen. Es war kurz vor 22.45 Uhr, als Moderator Jochen Schropp diesen Satz am Montagabend sagte und somit den Startschuss für das Strategie-Spiel gab, das nun erstmals mit einer Normalo-Staffel in Sat.1 läuft. Der Münchner Sender setzt – in Ermangelung anderer großer Hits – großes Vertrauen in die Endemol-Shine-Produktion. Zum Auftakt stimmten die Quoten schon mal: Zwischen 20.15 und 23.25 Uhr verfolgten 11,0 Prozent der klassisch Umworbenen die Einzugsshow, in der 14 Bewohner in die TV-WG zogen. Für Sat.1 war dies die beste Montag-Abend-Quote des Jahres 2020. Verglichen mit dem Jahr 2019 gab es nur ausgewählte Produktionen, die bessere Werte holten – genau gesagt zehn Stück. Neben einer «Promi Big Brother»-Ausgabe (14,8% im August) waren dies neun Filme.Insgesamt kam der Große Bruder in Sat.1 auf 1,60 Millionen Zuschauer – ein interessanter Wert. Die Einzugsshow im Mai 2011 – damals noch bei RTLZWEI – verfolgten 1,57 Millionen Menschen; ein ähnlicher Wert. Die bis dato letzte RTLZWEI-Staffel startete mit einer dreistündigen Einzugsshow um 21.15 Uhr, dauerte also leicht länger als nun die Sendung von Sat.1. Beim Münchner Sender wird man mit den Auftaktwerten gut leben können. Die anschließende, die sich ebenfalls mit der Idee «Big Brother» befasste und zudem die Kandidaten nochmals genauer vorstellte, landete ab 23.25 Uhr noch bei rund 525.000 Fans, in der klassischen Zielgruppe wurden passable 8,3 Prozent Marktanteil festgestellt.Wer übrigens um halb zwölf Uhr nachts noch nicht genug vom Großen Bruder hatte, bekam die volle Ladung Tratsch zur Sendung bei sixx: Dort läuft immer montags am späten Abend, ein während «Promi Big Brother» erfolgreiches und beliebtes Format. Der Startschuss für die Sendung mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel fiel am Montag um 23.15 Uhr: 0,20 Millionen Menschen schauten noch zu; mit 2,9 Prozent Marktanteil war die Sendung für sixx ein Erfolg. 0,09 Millionen Zuschauer der eineinhalbstündigen Produktion gehörten den klassisch Umworbenen an.