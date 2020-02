«Daisy Jones & The Six»: Hauptdarsteller für Rockdrama bekannt

TV-News

Bei der Amazon-Verfilmung des gleichnamigen Romans wird in der Hauptrolle neben Riley Keough auch Sam Claflin zu sehen sein.

Sam Claflin, der als Finnick Odair in den «Die Tribute von Panem»-Filmen zu sehen war, wird als Hauptdarsteller in der neuen Miniserie von Amazonauftauchen. Er verkörperte außerdem bereits Will Traynor in der Romanverfilmung von Jojo Moyes «Ein ganzes halbes Jahr» ► und hatte seinen letzten Auftritt als faschistischer Politiker Oswald Mosley in der fünften Staffel von «Peaky Blinders». Ergänzt wird das Front-Duo der neuen Serie von Riley Keough, was schon vor längerer Zeit verkündet wurde. Bekannt ist die Schauspielerin aus der Fernsehserie «The Girlfriend Experiment», wo sie in der Hauptrolle auftritt.Die Serie «Daisy Jones & The Six» behandelt den Aufstieg und Fall einer fiktiven Rockband in den 1970er Jahren. Vorlage für die 13-teilige Serie ist der gleichnamige Roman von Taylor Jenkins Reid. Auch wird extra für die Serie Musik komponiert, die anschließend exklusiv bei Amazon verfügbar sein soll. Die von Riley Keough verkörperte Daisy Jones ist dabei eine Musikerin, die aus Los Angeles stammt und mit den Auswirkungen ihrer wachsenden Bekanntheit zu kämpfen hat. An der Spitze der Band The Six, mit der sie sich zusammenschließt, ist Billy Dunne (Sam Claflin). Im Zentrum des Romans steht die Arbeitsbeziehung der beiden, die über mehrere Jahre hinweg beleuchtet wird.Die Serienadaption wurde von Scott Neustadter und Michael Weber entwickelt, die auch schon gemeinsam für die Drehbücher von «The Spectular Now – Perfekt ist jetzt», «Das Schicksal ist ein mieser Verräter» und «Margos Spuren» verantwortlich waren. Als Showrunner dient Will Graham («The Man in the High Castle»), während die Oscar-Preisträgerin Reeser Whiterspoon als ausführende Produzentin fungiert. Die Schauspielerin und gleichzeitig Produzentin hat sich mit ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine die Filmrechte an dem Roman schon gekauft, bevor dieser überhaupt auf dem Markt war. In Zusammenarbeit mit Amazon Studios erfolgt nun die Produktion der Miniserie.