Sidney Hoffmann entführt das DMAX-Publikum in seine Welt

TV-News

Produziert wird das Format mit dem Autoexperten von der TV-Schniede just5media aus München.

„ Nach fast zehn schönen und erfolgreichen Jahren bei Sport1, für die ich mich herzlich bedanken möchte, ist es für mich an der Zeit ein neues Kapitel aufzuschlagen. ” Sidney Hoffmann

Vergangenes Jahr machte der Privatsender DMAX seine exklusive Verpflichtung von Sidney Hoffmann bekannt, nun reicht DMAX konkrete Informationen über das erste gemeinsame Projekt nach. Es hört, wie schon letztes Jahr kommuniziert, auf den Titelund wird Hoffmann durch seinen hektischen Alltag begleiten. Abgedeckt werden sowohl Berufs- als auch Privatleben. Die neue Doku-Serie von DMAX startet mit vorerst acht Episoden am 23. März 2020, und ist ab dann immer montags um 20.15 Uhr zu sehen.2009 wurde Hoffmann gemeinsam mit Jean Pierre Kraemer durch das Format «Die PS-Profis» bekannt, auch abseits der Sendung hat er als Geschäftsführer von Sidney Industries stets viel mit der Automobilbranche zu tun. Darüber hinaus betreibt er seit 2012 den YouTube-Kanal “sidney Industries”.Eines der Themen in der Doku werden die Probleme mit dem Hauptquartier von sidney industries in der Brandschachtstraße 14 in Dortmund sein. Es dauerte gut eineinhalb Jahre, bis sich die Pforten endlich öffneten. Grund dafür war eine Nutzungsänderung der Pachtfläche, die erst durch mehrere Instanzen genehmigt werden musste. Unter anderem wird auch eine erneute Zusammenarbeit mit der japanischen Customizing-Legende Akira Nakai, besser bekannt unter seinem Firmennamen RAUH-Welt BEGRIFF, behandelt. Hoffmanns treue Mitarbeiter Pedro und Tobi sind ebenfalls sehr präsent in der Doku-Serie.