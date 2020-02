Jede Menge Spin-offs: Starz ist im «Power»-Fieber

US-Fernsehen

Zwar ist «Power» zu Ende gegangen, doch damit ist die Geschichte noch nicht auserzählt: Starz bestellt mehrere Ableger.

Die unter anderem von Curtis Jackson alias 50 Cent verantwortete Starz-Serieist zwar nunmehr beendet, aber der US-Kabelsender will sich noch lange nicht völlig von der Welt dieses Kriminaldramas verabschieden. Erst kürzlich orderte Starz die Spin-off-Serie «Power Book II: Ghost», und offenbar ist man bei Starz mit den bisherigen Plänen für das Format zufrieden. Denn wie 'The Hollywood Reporter' in Erfahrung gebracht hat, ordert Starz sogleich drei weitere Spin-offs zu «Power».Sie hören auf die Titelund. Lionsgate Television wird alle Serien produzieren, gemeinsam mit dem Label End of Episode der «Power»-Schöpferin Courtney A. Kemp sowie Curtis Jackson und dem Team seines Produktionshauses G-Unit. «Power Book III: Raising Kanan» soll ein Prequel werden, das in den 1990ern spielt.«Power Book IV: Influence» handelt derweil von Rashad Tate (Larenz Tate) und einem unerbittlichen Kampf um politische Macht. «Power Book V: Force» dreht sich letztlich um Tommy Egan (Joseph Sikora), der New York verlässt. Starz-Chef Jeffrey Hirsch sagt dazu: "In der Geschichte des Fernsehens hatten nur ganz wenige Serien das Glück, gleich vier Ableger nach sich zu ziehen, die dann auch noch gleichzeitig bestellt und entwickelt werden. Diese neue und aufregenden Kapitel setzen die Reise einiger der umstrittendsten «'Power»-Charaktere fort, während das Ensemble von komplexen und vielfältigen Figuren weiter wächst."