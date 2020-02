«Wonder Woman» kämpft sich zu denkwürdigen Quoten

Quotennews

International ein riesiger Kinoerfolg, in Deutschland mäßig aufgenommen, doch als Oscar-Einstimmung bei ProSieben sehr gefragt: «Wonder Woman» feierte eine starke Free-TV-Premiere.

Global war die DC-Comicadaptionein riesiger Hit: Bei einem Budget von weniger als 160 Millionen Dollar wurden weltweit 821,8 Millionen Dollar in die Kinokassen gespült. Die Regiearbeit von Patty Jenkins war vor allem in den USA und Kanada ein Phänomen: Über 412 Millionen Dollar kamen im Heimatmarkt des Films zusammen. Hierzulande wiederum hatte Gal Gadot im Amazonen-Outfit weniger Zugkraft: Mit 780.585 verkauften Eintrittskarten reichte es 2017 nur für Rang 43 der Jahrescharts – «Wonder Woman» ► landete somit hinter «Grießnockerlaffäre» ► und «Mein Blind Date mit dem Leben» Am Sonntagabend bekam «Wonder Woman» dennoch die Ehre, die ProSieben-Oscar-Nacht einzuläuten. Und dieses Mal landete die Superheldin auch in der Bundesrepublik einen Hit: 1,59 Millionen Umworbene ließen sich von dem Actionfilm mit Erster-Weltkrieg-Setting fesseln, das mündete in starke 15,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit 2,84 Millionen Filmfans wurden alles in allem sogar umwerfende 8,7 Prozent Marktanteil eingefahren.Ab 23 Uhr stimmten sich dann 1,02 Millionen Menschen mit demauf die Academy Awards ein. Das führte zu 6,7 Prozent Marktanteil. 0,61 Millionen Werberelevante bescherten ProSieben mit sehr guten 12,6 Prozent Marktanteil.verbesserte sich ab 0.10 Uhr auf 8,5 Prozent Marktanteil insgesamt und 16,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Ab 2 Uhr schauten sich dann 0,29 Millionen Filmfans den Beginn der Academy Awards an, davon waren 0,16 Millionen im werberelevanten Alter. Damit waren 8,2 respektive 14,7 Prozent Marktanteil drin.