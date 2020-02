«Big Brother» 2020: Blockhaus oder Glashaus? Digital oder analog?

TV-News

Auch die 14 Bewohner stehen fest. Die Jüngste ist 19, der Älteste 44. Schon bekannt war, dass Sat.1 mit der 100-Tage-Staffel des großen Bruders ein neues Tabu brechen will. Die Reality-Show stellt die Frage, wie viel ein Mensch wert ist. Sterne verteilen können die Zuschauer schon jetzt – per App.

© Sat.1 6 / 6 Das «Big Brother»-Haus

Wie groß ist der «Big Brother»-Hype 2020?

Kandidaten bewerten! Auf den ersten Blick, ganz aus dem Bauch heraus, ist der Cast

Die neue Staffel von, in Deutschland ist es mittlerweile die 13., wirft ihre Schatten voraus. 2011 lief die bis dato letzte Vorabend-Normalo-Staffel, damals als Sommer-Variante beim Münchner Sender RTL II . 2015 probierte sich dann sixx – beflügelt vom Erfolg von Sat.1-«Promi Big Brother» und den nächtlichen Late-Night-Talks, an einer eigenen Version, die immer gegen 22.15 Uhr lief. Leider war damals das Budget für die Show recht gering; sodass sich der Cast von Tag zu Tag mehr langweite und die Quoten des für Senderverhältnisse immer noch kostenintensiven Projekts sanken und sanken. Dennoch: Rund eine halbe Million Fans hielt bis zum Ende durch, die Quoten lagen letztlich in den finalen Wochen bei um die zwei Prozent in der klassischen Zielgruppe.Sat.1 kehrt nun zu den Wurzeln zurück, sendetnach dem Einzug in der Montagsprimetime immer werktags von 19 bis 19.55 Uhr. Am Wochenende pausiert der Große Bruder, Hardcore-Fans wurden zudem enttäuscht, weil ein Livestream komplett ausbleiben wird. Thematisch will sich die Show ein Stück weit wieder zu ihren Wurzeln begeben; und versuchen 20 Jahre nach dem Start, der einst als echter Tabubruch galt, wieder zu polarisieren. Regten sich Bevölkerung und Politik im Jahr 2000 darüber auf, dass eine Fernsehshow Menschen rund um die Uhr filmt, ist ein solches Vorgehen heutzutage dank Instagram und Co. fast schon normal geworden. «Big Brother» spielt stattdessen eher mit dem durch das Internet-Zeitalter in dim Mode gekommenen Bewertungswahn. Im Netz kann so gut wie alles bewertet werden: Ärzte, Restaurants, Hotel und somit auch immer die Menschen, die die jeweiligen Betriebe prägen.„Wie viel ist ein Mensch wert?“ ist somit das übergeordnete Motto der 13. Staffel des Sat.1-Formats. 14 Bewohner ziehen am Montagabend in die TV-WG, die – wie seit Staffel vier üblich – wieder in zwei Bereiche unterteilt ist. Da wäre einmal ein futuristisches Glashaus, voll digital ausgestattet. Und da wäre ein analoges Blockhaus. Im Blockhaus sei mehr Teamarbeit nötig, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Jedoch sind die Bewohner im Blockhaus für sich. Sie haben keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Das könnte der Nachteil im Glashaus werden. Dort werden die Bewohner nämlich regelmäßig mit dem Zuschauerfeedback konfrontiert; zudem können sie allerdings zahlreiche technische Gadgets nutzen, die im besten Fall ihren Alltag erleichtern sollen. Insgesamt sollen 95 Kameras das Geschehen einfangen, Teil des Hauses ist - wie in Staffel eins - auch wieder ein Hühnerstall.Die Bewohner, das sind 14 Menschen im Alter zwischen 19 und 44 Jahren. In seiner App hat Sat.1 diese schon präsentiert; zudem können sie dort auch schon fleißig bewertet werden. Rebecca hatte am Freitagmorgen mit 3,5 von 5 das höchste Ranking. Sie ist 21 Jahre alt und Studentin aus NRW. Zudem ziehen folgende weitere 13 Leute ins «Big Brother»-Haus:Maria, 35 Jahre, Kundenberaterin aus HessenMac, 33, Marketing-Manager und Start-Up-Gründer aus ÖsterreichTim, 21, Student aus NRWMareike, 37, Inhaberin zweier Tauchschulen aus SpanienCathleen, 38, ambulante Pflegekraft aus Baden-WürttembergVanessa, 26, „technisch versierte Verkäuferin“ aus Schleswig-HolsteinDenny, 32, Profiboxer aus BrandenburgPhilipp, 30, Eventmanager aus NRWCedric, 26, Sicherheitsdienstmitarbeiter aus Rheinland-PfalzMichelle, 26, Altenpflegerin aus NRWRené, 44, Gesundheitscoach und Kung-Fu-Lehrer aus BayernGina, 19, Kellnerin aus BayernPat, 30, Trauredner aus NiedersachsenDie Staffel wird nach 100 Tagen mit der Kür eines Siegers beendet. Bis dahin begrüßt Jochen Schropp die Zuschauer immer montags zur in der Regel zweistündigen Entscheidungs-Liveshow, an die sich immer im Anschluss bei sixx eine knapp zweistündige Late-Night-Lästerrunde mit dem eingespielten Duo Melissa Khalaj/Jochen Bendel anschließt. Die Tageszusammenfassungen laufen werktags um 19 Uhr, werden immer morgens um zehn Uhr wiederholt und sollen auch bei Joyn abrufbar sein. Obendrein verspricht Sat.1 ohne Details zu nennen das größte Online/Social-Media-Paket in der Historie des großen Bruders.