Fortsetzung unwahrscheinlich: Finale von «Rosins Fettkampf» legt nur unwesentlich zu

Quotennews

RTLZWEI war somit am Donnerstagabend deutlich gefragter.

Der Münchner TV-Sender Kabel Eins kann mit der am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr abgeschlossenen zweiten Staffel der Primetime-Produktionnicht zufrieden sein. Die Produktion, die nun von Frank Rosin moderiert wurde, enttäuschte auch zum Finale mit nur 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Immerhin: Nur die Auftaktfolge lief in diesem Jahr mit fünf Prozent stärker. Gegenüber der schwächsten Quote, die in der dritten Woche festgestellt wurde, steigerte sich das Format wieder um einen halben Prozentpunkt. Dennoch: 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sind zu wenig – die Gesamtreichweite ging binnen Wochenfrist sogar um 0,03 Millionen zurück.So dürfte es eine dritte Staffel schwer haben, ins Kabel-Eins-Programm zu kommen. Nach 22.30 Uhr steigerte sich immerhin dasleicht auf bessere 4,5 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Die Reichweite lag noch bei 0,55 Millionen.RTLZWEI setzte derweil zur besten Sendezeit auf die Sozial-Dokumentation, die mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten ein Erfolg war. Sie holte eine fast doppelt so hohe Quote wie die Abnehm-Show bei Kabel Eins. Auch insgesamt kam die Produktion aus dem Hause Spiegel TV recht gut an; die gemessene Reichweite lag bei 1,08 Millionen. Das anschließend ab 22.15 Uhr gesendete Formatschlug sich mit 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch recht passabel und interessierte insgesamt 0,61 Millionen Leute.