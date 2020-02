Gotham Group unterschreibt bei Fox 21

US-Fernsehen

Das Label ist als Management- und Produktionsunternehmen bekannt.

„Wir könnten nicht begeisterter sein, mit Bert Salke und seinem außergewöhnlichen Team von Führungskräften von Fox 21 zusammenzuarbeiten“, sagte Ellen Goldsmith-Van, Gründerin und Chefin der Gotham Group. „Sie haben eine unübertroffene Bilanz bei der erfolgreichen Lancierung und Unterstützung von Fernsehprojekten, die den Zeitgeist entsprechen und für Gesprächsstoff sorgen. Nachdem wir in den vergangenen zehn Jahren mit ihnen an so vielen Projekten gearbeitet haben, ist es ein Traum, nun offiziell Partner zu sein, die sich voran bringen.“Die Gotham Group ist ein Management- und Produktionsunternehmen und wird weiterhin Projekte sowohl für die lineare Welt als auch auf den Streaming-Markt entwickeln. Zuletzt produzierte man den Disney+-Film «Stargirl», der 2020 mit «America’s Got Talent»-Gewinnern Grace VanderWaal startet.„Die Zusammenarbeit mit der Gotham Group war für mich und alle bei Fox 21 eine große Priorität“, sagte Fox 21 Television Studios-Chef Bert Salke. Die Gotham Group produzierte unter anderem das «Maze Runner»-Franchise und setzte für Netflix «Wendell & Wild» um.