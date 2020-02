Senderwechsel: «essen & trinken  für jeden Tag» wandert rüber zu VOXUp

TV-News

Ab März findet das tägliche Kochformat eine neue Heimat. Es läuft dann auch schon vor der klassischen Essen-Zubereitungszeit.

RTLplus verliert im Frühjahr eine seiner Eigenproduktionen: Die tägliche Kochsendungwird nur noch bis Ende Februar 2020 beim Best-Ager-Sender ausgestrahlt. Dort läuft sie zur Zeit immer um 17 Uhr. Ab dem 2. März wechselt das Format rüber zum neuen Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, zu VOXUp. „Wir freuen uns, dass wir mit «essen & trinken – Für jeden Tag» eine so hochwertige Eigenproduktion zu VOXup holen können, um hier ein noch vielfältigeres Food-Line-up zu schaffen. Mit drei Kochformaten pro Tag und zwei Primetime-Shows pro Woche ist VOXup damit der Free-TV Sender, der nicht nur die meisten Kochstunden zeigt, sondern das auch noch in gewohnter VOX-Qualität“, so RTL Executive Vice President Multichannel Oliver Schablitzki.Die Folgen laufen dann immer schon nachmittags, nämlich um 15.15 Uhr. Die Sendung passe ins Line-Up, weil man auch schon Food-Formate wie «Kitchen Impossible» oder «Schmeckt nicht, gibt’s nicht» ausstrahlt, erklärte VOXUp in einer Mitteilung. Was passiert in der täglichen Sendung? Die Teams kochen im Wechsel zu zweit jeweils ein leckeres Drei-Gänge-Menü. Analog zu den aktuellen Ausgaben von «essen & trinken – Für jeden Tag» steht jede Sendung unter einem bestimmten kulinarischen Motto. Alle Rezepte stammen aus der G+J-Küche, sollen einfach gelingen und immer den „besonderen Pfiff“ haben.Die Show wandert zudem im Laufe des Frühjahrs auch noch ins Pay-TV: Ab 2. April, täglich um 13 Uhr, ist die eigenproduzierte Kochshow auch bei RTL Living zu sehen. Der RTL-Pay-TV-Sender zeigt die Eigenproduktion dann ab Staffel zwei.