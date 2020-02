«If Loving You Is Wrong» endet mit Staffel fünf

US-Fernsehen

Die amerikanische Produktion war bei dem Sender von Oprah Winfrey zu sehen.

Die Soap-Opera «If Loving You Is Wrong» steht vor dem Aus. Das Format, das bereits vier Staffeln mit insgesamt 90 Episoden auf dem Buckel hat, wird mit der fünften Runde eingestellt. Das Format wird von Tyler Perry, Ozzie Areu, Mark E. Swinton und Will Areu produziert und von Typer Perry Studios für Oprah Winfrey Network (OWN) aufgezeichnet.Der Sender gab bekannt, dass die fünfte Staffel am 10. März Premiere feiert. «If Loving You Is Wrong» wurde kreiert, geschrieben, inszeniert und produziert von Tyler Perry und erzählt Geschichten aus einer Gruppe von Ehemännern und Ehefrauen, die in der gleichen bürgerlichen Nachbarschaft leben. „Wir sind Tyler Perry und den talentierten Schauspielern und der Crew dankbar, dass sie uns fünf unglaublich unterhaltsame Staffeln gegeben haben“, sagte OWN-Präsidentin Tina Perry.Die Serie feierte im September 2014 bei OWN Premiere und feierte überwältigende Zahlen. Damals sahen 1,93 Millionen Zuschauer die Premiere, inzwischen gingen die Reichweiten auf 0,81 Millionen Zuschauer zurück. Das Aus war absehbar: Die erste Staffel bestand aus 42 Episoden, die zweite Runde bekam 22 Abenteuer spendiert. Die dritte Season brachte 18 Episoden hervor, in der vierten Staffel wurden nur noch acht Episoden produziert.