Wohnzimmerflair und edles Lichtspielhaus: Das sind Deutschlands Lieblingskinos

Kino-News

Zumindest laut eines Verbraucherportals sind die beliebtesten Kinos Deutschlands in Hannover, Hamburg und Chemnitz zu finden.

Ein Kino muss groß und luxuriös sein, um nachhaltig zu beeindrucken. Oder etwa doch nicht? Nun, zumindest laut eines Vergleichs des Verbraucherportals 'Testberichte.de' ist auch bequemes Wohnzimmerflair gern gesehen: Das Portal hat über 340.000 Online-Bewertungen zu rund 300 Kinos in 43 Städten miteinander verglichen und hat letztlich ein winziges Lichtspielhaus als Gewinner auserkoren: Das Lodderbast in Hannover. Es ist 40 Quadratmeter groß, bietet 20 Plätze und wird von einem filmverliebten Pärchen betrieben, das selber Limonade macht und eine erlesene Craft-Bier-Karte anbietet. Das Lodderbast bezeichnet sich als "das kleinste Kino der Welt", der Eintritt kostet stets zehn Euro (oder sechs Euro ermäßigt) und das Kinoprogramm ist ein buntes Durcheinander aus aktuellen Sparten- und Kunstfilmen sowie aus älteren Filmen. So wird im Februar anlässlich des Black History Months der Kultfilm «Super Fly» von 1972 gezeigt.Auf Platz zwei steht das Savoy in Hamburg, ein luxuriöses Kino mit edel-altmodischem Ambiente und nur einem Saal. Es wird schon seit 1953 betrieben, hat große Sessel mit Zurücklehn-Funktion und führt bevorzugt Filme in der englischen Originalversion vor. Bronze geht beim 'Testberichte.de'-Vergleich derweil an das Clubkino Siegmar, ein Kino mit Retro-Flair. Es ist ein Programmkino, das auch ausgewählte aktuelle Popcorn-Titel zeigt und regelmäßig Sonderveranstaltungen anbietet.Dass sich kleinere Kinos großer Beliebtheit erfreuen, dürfte die FFA beruhigen, die kürzlich eine Maßnahme zur besseren Vernetzung von Landkinos finanziell unterstützt hat ( mehr dazu ): Somit soll es kleinen Lichtspielhäusern besser ermöglicht werden, im Konkurrenzkampf gegen die Multiplex-Ketten zu bestehen. Außerdem fördert die FFA regelmäßig die Renovierung kleiner Kinos wie etwa des Hall of Fame in Osnabrück, das immer dienstags einen Abend unter dem Motto "Vino & Kino" veranstaltet.