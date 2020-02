Körner holt Jaumann als Leiterin ins RTL-Kommunikationsteam

Köpfe

Christian Körner hat sein neues Kommunikationsteam bei der RTL-Gruppe komplett. Der Unternehmenssprecher hat sich zum 1. Februar die Dienste von Kerstin Jaumann gesichert. Sie leitet ab sofort die Unternehmenskommunikation, wie am Mittwoch bekannt wurde.Die Wirtschaftsjournalistin verfüge laut RTL über langjährige Kommunikations-Expertise auf Unternehmens- und Agenturseite. Bis Mitte 2019 war sie als Leiterin Presse & Kommunikation mehr als sieben Jahre lang für die externe und interne Kommunikation der Handelsblatt Media Group und ihrer Flaggschiff-Marken Handelsblatt und WirtschaftsWoche verantwortlich. Darüber hinaus war sie in der PR-Beratung bei der Hamburger Kommunikationsagentur achtung!, der Düsseldorfer Hotelgruppe Lindner Hotels & Resorts sowie zuletzt als Pressesprecherin bei der ERGO Group AG tätig.Bei RTL steuert sie fortan das Team der externen und internen Unternehmenskommunikation. Sie spricht auch für den Vermarkter Ad Alliance und die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern e.V.“. Christian Körner, Bereichsleiter Kommunikation & Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland: „Unsere Branche ist stärker denn je in Bewegung. Für uns Kommunikatoren gibt es keine spannendere Zeit, die Veränderungen gut orchestriert nach innen und außen transparent und aktiv zu kommunizieren. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir mit Kerstin Jaumann eine so vielseitig erfahrene Kommunikations-Expertin für uns gewinnen konnten.“