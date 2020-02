«White Stork»: Tom Hiddleston bei Netflix-Thriller an Bord

US-Fernsehen

Die zehn-teilige Serie war zunächst beim US-Kabelsender AMC in Entwicklung.

Der «Thor»-Star Tim Hiddleston hat bei Netflix einen neuen Vertrag unterschrieben. Er wird in dem Format «White Stork» mitspielen, das von «Sex Education»-Unternehmen Eleven kommt. Hiddleston verkörpert den Politiker James Cooper, dessen parlamentarische Ambitionen zunichte gemacht werden. Die Serie wurde von «Jericho»-Autor Chris Dunlop kreiert, geschrieben und produziert.«Taboo»-Regisseur Kristoffer Nyholm wird die zehnteilige Netflix-Serie umsetzen. Diese war zunächst bei AMC in Entwicklung und trug dort den Titel «Spadehead». Für Hiddleston bedeutet die Rolle Abwechslung, denn bislang war er als Thor im Rahmen der «Thor»- und «Avengers»-Filmen im Kino zu sehen. Außerdem wird er in der kommenden Disney+-Serie «Loki» zum Ensemble gehören.Für das Unternehmen Eleven ist «White Stork» ein weiteres Drama, dass das Unternehmen mit dem britischen Netflix umsetzt. Der Streaming-Gigant setzt auf der Insel zahlreiche Formate mit Partnern wie der BBC um. Damit sei ein Erfolg kein Ausschlusskriterium, beispielsweise kam «Sex Education» innerhalb eines Monats auf 40 Millionen Zuschauer.