Patrick Dempsey wird zum Politiker

US-Fernsehen

Der Star aus «Grey’s Anatomy» hat für eine neue CBS-Serie unterschrieben.

Der ehemalige Hauptdarsteller der ABC-Serie «Grey’s Anatomy», Patrick Depsey, hat einen neuen Job. Er spielt die Hauptrolle in einem CBS-Pilotfilm, der den Titel «Ways and Means» trägt. Im Mittelpunkt steht der mächtige Kongressführer (Dempsey), der den Glauben an die Politik verloren hat und der heimlich mit einer idealistischen jungen Kongressabgeordneten der gegnerischen Partei zusammenarbeitet, um das hoffnungslos festgefahrene System zu untergraben, das er mit aufgebaut hat.Die Serie kommt von den Autoren Mike Murphy und Ed Redlich, die auch als Produzenten an Bord sind. Die frühere Chefin von CBS Entertainment, Nina Tassler, wird die Serie zusammen mit Denise Di Nova und Tom Lassally produzieren. Hinter den Kulissen sind die CBS Television Studios für die Produktion verantwortlich.Das Network CBS hat für die kommende Season vier Drama-Projekte geordert. Neben «Ways and Means» hat man «The Equalizier», «The Lincoln Lawyer» und eine Neuverfilmung von «Das Schweigen der Lämmer» bestellt.