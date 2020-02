Netflix bringt «The Circle» nach Europa

US-Fernsehen

Ob es eine zweite Staffel mit amerikanischen Kandidaten geben wird, ist derweil noch unklar.

Netflix weitet seinen neuen Reality-Hit «The Circle» ► aus. Nur wenige Wochen nach dem Start einer Version mit amerikanischen Kandidaten, gab der Streamingdienst bekannt, demnächst auch Versionen mit französischen und brasilianischen Spielern zu machen. Unklar ist, ob auch diese Versionen in England produziert wird. Die US-Version kommt von der Insel, wo auch die Produktionsfirma Studio Lambert ihren Sitz hat.«The Circle» ist ein Strategiespiel, das die Mechanismen von Social Media hinterfragt. Wie bei «Big Brother» leben acht Kandidaten in einem Haus, allerdings in getrennten Wohnungen. Heißt: Kein Kandidat tritt in persönlichen Kontakt mit einem Mitspieler. Die Wohnungen sind aber ausgestattet mit großen Screens und über eine künstliche Intelligenz, vergleichbar mit Siri, können die Bewohner miteinander chatten. Regelmäßig müssen sie sich gegenseitig ranken – und die zwei beliebtesten Bewohner dürfen gemeinsam entscheiden, wer geblockt wird und ausziehen muss. Der geblockte Kandidat tritt dann einem ausgewählten Mitspieler persönlich gegenüber… Am Ende der zwölf Folgen winkt als Gewinn für den besten Strategen die Summe von 100.000 Euro. Aber klar ist auch: Nicht jeder ist das oder der, für den er sich in seinem Profil ausgibt.Wann die internationalen «The Circle» -Produktionen anlaufen ist ebenso unklar wie die Zukunft der US-Version. Gemäßwürde eine zweite Staffel vom US-«The Circle» ► im Falle einer Beauftragung im Sommer in England gedreht, sodass sie wieder gegen Ende 2020 oder Anfang 2021 laufen könnte.