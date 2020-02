Es wird weitergelacht: Auch Sat.1 setzt Impro-Show fort

TV-News

Während RTL neue Ausgaben von «Hotel Verschmitzt» umsetzen lässt, geht «Mord mit Ansage» in Sat.1 weiter.

Im Frühjahr wird RTL eine weitere Staffel seiner Impro-Showmit Ralf Schmitz aufzeichnen lassen. Ebenfalls eine weitere Staffel erhält eine Impro-Comedy-Show von Sat.1 . Acht neue Folgen vonsollen in Kürze in Köln entstehen. Einen exakten Sendezeitpunkt gibt es noch nicht, wahrscheinlich aber wird die Ausstrahlung erneut am späteren Freitagabend stattfinden.Die Produktion aus dem Hause Red Seven Entertainment geht in ihr drittes Kalenderjahr, erstmals strahlte Sat.1 im Frühjahr 2018 eine Episode der Sendung aus. Die Premiere verbuchte zugleich auch die besten Quoten; nämlich 13,7 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Die neuen und im Herbst 2019 ausgestrahlten Episoden schafften den Sprung ins Zweistellige nicht mehr, liefen mit teils mehr als neun Prozent aber immerhin noch ordentlich.Bill Mockridge ist in dem Format der „Einflüsterer“ – grundsätzlich gilt es an in jeder Folge unterschiedlichen Schauplätzen einen Mord aufzuklären. Alle Akteure auf der Bühne bekommen via Knopf im Ohr gesagt, was sie als nächstes tun sollen.