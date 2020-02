«#timeline» kommt vielversprechend aus dem Startblock

Quotennews

Bei ProSieben Maxx dagegen lief es für «Supernatural» in der Primetime bei Jung und Alt mies.

„ In #timeline werden wir mehr als einen schlichten Streifzug durch die verschiedenen Social Media-Plattformen bieten. Es werden auch Sujets thematisiert, die eher untergeordnet durch die Sphären des World Wide Webs wabern. ” Micky Beisenherz über #timeline

Die neue Talkshowmit Micky Beisenherz kam bei n-tv gut aus dem Startblock. Die erste Ausgabe des Formats wurde am Montagabend ab 20.15 Uhr erstausgestrahlt und ab 23.30 Uhr wiederholt. Insgesamt sahen sich 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer linear das Format an. Die Premiere von «#timeline» brachte es auf 0,3 Prozent Marktanteil insgesamt und auf 0,4 Prozent Marktanteil in der für n-tv wichtigen Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen.Bei den 30- bis 39-Jährigen standen zur besten Sendezeit sogar 1,3 Prozent Marktantei1 auf der Rechnung. Die Wiederholung ab 23.30 Uhr steigerte sich dann auf 0,9 Prozent Marktanteil bei allen und sogar auf 1,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.ProSieben Maxx indes setzte am Montagabend in der Primetime auf drei Folgen. Das fand aber wenig Anklang: Zwischen 90.000 und 70.000 Serienfans wurden angesprochen, damit standen sehr miese 0,2 bis 0,3 Prozent Marktantei1 auf der Rechnung. Bei den Umworbenen kamen ebenfalls äußerst ernüchternde 0,3 bis 0,6 Prozent Marktantei1 zustande.