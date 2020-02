«Super Bowl LIV» knackt 100 Millionen-Zuschauer-Marke in den USA

US-Quoten

Zum ersten Mal seit fünf Jahren gingen die Zuschauerzahlen wieder nach oben. Erste Hochrechnungen stehen nur knapp unter der 100-Millionen-Marke. «The Masked Singer» profitiert vom großen Football-Trubel.

So schnitt «Super Bowl LIV» in Deutschland ab: SuperBowl 2020 knackt nochmal alle ProSieben-Rekorde

Der enge Kampf zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers bescherte FOX am Sonntagabend traumhafte-Quoten. Nachdem das Endspiel im vergangenen Jahr etwas wenig Spektakel bot und mit verhältnismäßig geringem Interesse bei CBS abgestraft wurde, war man 2020 mit einem spannenden Spiel bis zum Schluss wieder voll auf Kurs. So durfte sich das Endspiel der NFL-Saison bei FOX über die erste Reichweiten-Steigerung seit fünf Jahren freuen. Erste Hochrechnungen, in denen die Zuschauerzahlen der Westküste noch nicht vollends enthalten sind, sehen die Übertragung schon bei 93,36 Millionen Zuschauern. Plattformübergreifend soll der «Super Bowl LIV» in Amerika von knapp 115 Millionen Zuschauern verfolgt worden sein und sich auf Platz zehn der meist-gesehenen Endspiele einordnen. Gut Dreiviertel des werberelevanten TV-Marktes sollen eingeschaltet haben. Laut Hollywood Reporter lag die Sehbeteiligung in Kansas CIty im letzten Quarter, als klar wurde, dass die Mannschaft um Patrick Mahomes als Sieger davongehen würde, bei gewaltigen 97 Prozent.Im Anschluss an den «Super Bowl», der um 18.30 Uhr in Miami angepfiffen wurde, nutzte FOX die große Aufmerksamkeit für den Start der neuen Staffel. Dank der Football-Übertragung hatte die berühmte Gesangsshow noch nie so viele Zuschauer, wie an diesem Sonntag. Insgesamt bleiben ab 22.30 Uhr im Schnitt noch 29,73 Millionen Zuseher dran. Der Zielgruppen-Marktanteil betrug satte 43 Prozent. Obwohl die Show, genauso wie hier in Deutschland, schon für sich gesehen ein riesiger Erfolg beim TV-Publikum ist, durfte man sich so immerhin über neue Rekordzahlen und die wahrscheinlich beste Promo durch ein Lead-In freuen, die man sich für den Staffelstart nur wünschen kann. Am Mittwoch folgt dann die erste "normale" Folge der dritten Staffel.Gegen den «Super Bowl» bei FOX hatten die restlichen großen Networks natürlich keine Chance, weshalb sie erst gar nicht versuchten,ein schmackhaftes Konkurrenz-Programm aufzubauen. Re-Runs bestimmten den Abend. Kein einziges Network kam mit alter Ware zeitgleich zum Mega-Sportevent auf mehr als ein Prozent Marktanteil. Am erfolgreichsten war noch CBS mitund Wiederholungen vonund. Denn als einziges Network abseits von FOX hielt CBS die Reichweite durchweg über zwei Millionen Zuschauer.