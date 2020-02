Disney+: Trailer von Marvel-Serien

US-Fernsehen

Während des Super Bowls zeigte Disneys Streaming-Dienst einen Ausschnitt aus dem kommenden Programm.

Kansas City gewann den Super Bowl – das Team aus San Francisco ging leer aus. Inmitten der mehrstündigen Übertragung buchte Disney einen Werbespot und machte auf sein Angebot Disney+ aufmerksam. Die Zuschauer konnten erstmals einen Ausschnitt aus den Marvel-Serien «WandaVision», «Loki» und «The Falcon and the Winter Soldier» sehen.Der 30-sekündige Trailer zeigte die Comic-Welt, die zum Aushängeschild des Streamingdienstes Disney+ werden soll. Die neuen Formate spielen im Marvel Cinematic Universe und werden mit Charakteren der großen Blockbuster bestückt. «The Falcon and the Winter Soldier» soll im Herbst 2020 starten und im Anschluss an «Avengers: Endgame» spielen.Ebenfals in diesem Jahr soll «WandaVision» starten, darin spielen Elizabeth Olsen und Paul Bettany Wanda Maximoff und Vision. Die Serie «Loki» soll 2021 bei Disney+ erscheinen. Tom Hiddleston wird seine Version des Thors aufleben lassen.