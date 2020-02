Zweistellige Marktanteile: Sat.1 freut sich über «The Biggest Loser» und Primetime-Film

Quotennews

Somit war es ein ordentlicher Sonntag für den in München sitzenden Privatsender.

Weiterhin stabil oberhalb der Zwölf-Prozent-Marke liegen die Quoten der sonntäglichen Sat.1-Abspeckshow. Eine neue Folge der Produktion aus dem Hause Red Seven Entertainment zeigte der Kanal am Sonntag ab 17.30 Uhr und fuhr damit zur Vorwoche fast identische 12,2 Prozent Marktanteil ein. Die zweieinhalbstündige Abspeckshow erreichte insgesamt 1,95 Millionen Zuschauer.Das beflügelte auch die ab 19.55 Uhr gesendeten Hauptnachrichten des Senders – auf 1,79 Millionen Seher kamen die. Werte von 10,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen sind für die News in der Regel nur sonntags möglich, somit war die Ausstrahlung durchaus ein Erfolg. Und auch mit dem Primetime-Programm kann der Münchner Sender zufrieden sein. Der 20.15-Uhr-Spielfilm, eine Free-TV-Premiere, erreichte starke Ergebnisse: Gemessen wurden 10,2 Prozent Marktanteil – somit lag der Münchner Sender auf Augenhöhe mit RTLs «Alles auf Freundschaft» Weniger gut lief es für Sat.1 dann aber nach 22.10 Uhr, als man den Filmwiederholte; mit 7,2 Prozent bei den Werberelevanten rutschten die Marktanteile hier nämlich in den roten Bereich. Die gemessene Reichweite betrug 830.000 Zuschauer.