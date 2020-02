«Der Staatsanwalt» toppt «Inselärztin»-Rückkehr

Quotennews

Die ZDF-Krimireihe sammelte die meisten Zuschauer des Abends, während [Die Inselärztin]] auf Vorjahresniveau zurückkehrte.

Am vergangenen Freitag hattegegen die ARD-Dramedynoch hauchdünn das Nachsehen. Eine Woche später setzte sich die die Krimireihe mit der höchsten Reichweite des Abends wieder an die Spitze des Hauptprogramms, allerdings ohne Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche hinzu zu gewinnen. Denn am letzten Freitag im Januar reichten 5,21 Millionen Zuschauer ab 20.15 Uhr für diesen Titel. Statt 16,6 bescherten sie dem ZDF dieses Mal sehr gute 17,1 Prozent Gesamtmarktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte der neue Kriminalfall deutlich mehr als noch vor acht Tagen. So schalteten 0,62 statt 0,53 Millionen junge Zuschauer zu, die für beachtliche 7,5 Prozent Marktanteil gut waren.Direkt danach konservierte die zweite Krimireihe des Abends das sehr gute Ergebnis. Dennkam auf ebenfalls sehr starke 7,1 Prozent bei den Jungen und gute 15,7 Prozent insgesamt. Die Reichweiten gingen nur leicht auf 4,71 und 0,61 Millionen zurück. Nachdem dasmit 3,22 Millionen Zusehern und 12,0 Prozent etwas unter den Senderschnitt zurückgefallen war, meldete sich diemit ordentlichen Einschaltquoten bei Jung und Alt aus der Winterpause zurück. Oli Welke kam mit seiner Satire-Sendung auf sehr gute 16,7 Prozent Gesamtsehbeteiligung und 11,0 Prozent beim jungen Publikum. Ab 22.30 Uhr waren noch immer 3,89 Millionen Zuschauer dabei.Im Ersten kehrtenach gut einem Jahr Abstinenz mit der ersten von zwei neuen Geschichten zurück. Genauso wie im Vorjahr stieg die Arztreihe mit guten 13,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum in die Primetime ein. Ab 20.15 Uhr verfolgten 4,16 Millionen Zuschauer den neuen 90-Minüter. Bei den 14- bis 49-Jährigen war «Die Mutprobe» allerdings so wenig gefragt wie kein anderer Teil der «Inselärztin» bisher. Das Erste musste sich mit 6,1 Prozent Marktanteil begnügen.