Brainpool Live Artist and Brand verstärkt sich

Köpfe

Kristian Costa-Zahn startet Anfang des Monats als Creative Director, Jan Hammes stößt im März als Senior Artist&Strategy Manager dazu.

„ Wie geplant nimmt Brainpool Live Artist and Brand direkt Fahrt auf. Mit Kristian Costa-Zahn als Creative Director werden wir die kreative Ausrichtung unserer digitalen Inhalte noch einmal justieren. Mit ihm und Jan Hammes, sturmerprobt im Künstlermanagement und Live-Geschäft, begrüßen wir zwei in der Branche geschätzte Mitarbeiter sehr herzlich bei uns. ” Geschäftsführerin Ingrid Langheld

Die Firma Brainpool Live Artist wächst: Als inhaltlich kreativer Leiter ist Costa-Zahn ab Februar für Ausbau und Optimierung der aktuellen Online und Web-Produktion sowie für die Entwicklung und Schaffung neuer Geschäftsfelder und Marken in weiteren Genres zuständig. Der 41-Jährige, der in seiner beruflichen Laufbahn bei der Ufa und zuletzt bei Endemol Shine Beyond bereits vielfach preisgekrönte Projekte umgesetzt hat, berichtet als Leiter des Redaktions- und Produktionsteams an den Unit Head und stellvertretenden Geschäftsführer Thomas Comba. Costa-Zahn erklärte, Brainpool stehe für ihn für „langjährige und herausragende Expertise im Bereich Digital Storytelling.“Jan Hammes (35) wird ab März als Senior Artist&Strategy Manager den Bereich Künstlermanagement bei Brainpool Live Artist and Brand weiter ausbauen, wobei ein Schwerpunkt auf dem Live-Geschäft liegen wird. Der studierte Sport- und Eventmanager war in den letzten acht Jahren bei Mina Entertainment tätig. Mina produziert unter anderem «Der Hundeprofi» für VOX . Hammes sei ein im Scouting, Signing von Comedians, Künstlermanagement und in Live-Tourneen „sehr erfahrener Mitarbeiter“, heißt es in einer Brainpool-Mitteilung.Jan Hammes: „Die Zusammenarbeit mit Comedians und das Live-Geschäft sind meine Kernthemen. Der Ausbau dieser Geschäftsbereiche unter dem renommierten Brainpool-Dach mit erfahrenen Kollegen reizt mich sehr. Ich freue mich auf diese Aufgabe.“ Die neue Brainpool Live Artist and Brand Unit soll sämtliche Leistungsfelder im Zusammenhang mit der Auswertung der Brainpool-Marken vereinigen und zugleich optimieren. Das Kerngeschäft der Firma ist die Entwicklung und Vermarktung von Künstlern, Produktion und Distribution von eigenen Audio- und Video-Inhalten sowie Veranstaltung von Live-Formaten.