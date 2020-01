Trotz «Krass Schule»: «Hartz und herzlich - Tag für Tag» darf weiter machen

TV-News

Dank der bärenstarken Einschaltquoten ist «Hart und herzlich - Tag für Tag» für RTLZWEI momentan unverzichtbar. Im Februar befinden sich daher beide Formate erstmals gleichzeitig im Daily-Programm des Senders.

Im Laufe der Woche wurde bekannt, dassab dem 17. Februar mit neuen Folgen ins Daily-Programm von RTLZWEI zurückkehren wird ( Hier die News im Detail ). Bisher musste für das Reality-TV-Format immeraus dem werktäglichen Nachmittagsprogramm des Kölner Senders weichen. Derzeit laufen die Einblicke in die sozialen Brennpunkte immer von 16 bis 18 Uhr. «Krass Schule» soll Mitte Februar auf dem 17-Uhr-Slot einsteigen. Doch da «Hartz und Herzlich - Tag für Tag» derzeit ein sehr starker Quotengarant für RTLZWEI ist, möchte man die Serie nicht missen.Deshalb wird «Hartz und Herzlich - Tag für Tag» anders als bisher zeitgleich mit «Krass Schule» im Programm laufen. Während die Schul-Daily ab 17 Uhr zu sehen sein wird, weicht «Hart und Herzlich - Tag für Tag» um eine Stunde zurück und wird ab dem 17. Februar von 15 Uhr bis 17 Uhr im Vorfeld von «Krass Schule» zu sehen sein. Mit beiden Format verspricht sich RTLZWEI gemeinsam Erfolge einzufahren. Für sich einzeln genommen war das in jüngster Vergangenheit auch der Fall. Nur ob beide Formate gleichzeitig auf der Erfolgswelle schwimmen können, bleibt abzuwarten.Mit der Herbst-Staffel 2019 von «Krass Schule» sicherten sich die Kölner zuletzt im Schnitt stattliche 5,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. «Hartz und herzlich» war in den vergangenen Wochen mit bis zu 9,7 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen ab 16 Uhr sogar noch erfolgreicher unterwegs - verständlich, warum man dieses Format also momentan seitens RTLZWEI nicht missen will.