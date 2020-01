Soap-Verlängerung: CBS bekennt sich zu «The Young and the Restless»

US-Fernsehen

Somit steht fest: Die Serie wird ihren 50. Geburtstag feiern.

Ein großes Jubiläum steht im CBS-Tagesprogramm an: 2023 wird die Daily Soapin ihre 50. Saison gehen. Am Donnerstagabend bestellte Sender CBS von der Serie gleich vier weitere Staffeln. Das Format wurde somit bis mindestens 2024 verlängert.„«The Young and the Restless» ist seit über drei Jahrzehnten das Top-Drama des Tages. Das letzte Mal, als eine andere Sendung an der Spitze stand, war Ronald Reagan Präsident und die Berliner Mauer stand noch immer. Das ist eine bemerkenswerte Leistung und ein Zeugnis für die außergewöhnliche Besetzung, die begabten Autoren, die talentierten Produzenten und die überaus leidenschaftlichen Fans sowie für unsere enorme Partnerschaft mit Sony Pictures Television“, ließ sich Kelly Kahl, Chefin der CBS-Entertainment-Sparte, zitieren.Erfunden wurde die Serie von William J. Bell und Lee Phillip Bell, die vierzehn Jahre später auch die Schwester-Seifenoper «Reich und Schön» kreierten. In Deutschland lief das Format einst als «Schatten der Leidenschaft».Erst in dieser Woche wurde in den USA ein anderer Soap-Klassiker, nämlich «Days of Our Lives» (NBC) verlängert. Die Serie geht im Herbst in ihre 56. Staffel.