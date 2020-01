Sky SportF1: Die Formel1 bleibt in Deutschland

TV-News

Angesichts des wegfallenden Rennens am Hockenheim-Ring wäre das grundsätzlich eine freudige Nachricht für Fans der Motorsport-Königsklasse. Sie betrifft hier aber den Rennkommentar von Sascha Roos.

In eineinhalb Monaten startet die neue und erstmals 22 Rennwochenenden umfassende Formel1-Saison; wie üblich mit dem Großen Preis von Australien. Neben Free-TV-Sender RTL hält auch 2020 Sky Rechte an allen Rennen und darf sie im Bezahlfernsehen zeigen. In der vergangenen Saison genossen jeweils deutlich über 500.000 Zuschauer im Schnitt die Übertragungen von Sky Sport F1 HD. Verantwortlicher Redakteur hinter den Kulissen ist Karl Valks. Dieser bestätigte nun im exklusiven Quotenmeter.de-Interview, dass man am bisherigen Sendekonzept auch in diesem Jahr festhalten wolle.Das heißt: Kommentator Sascha Roos und sein jeweiliger Co-Kommentator begleiten das Renngeschehen aus dem Sky-Sendezentrum in München-Unterföhring. „Den Vorteil unseres Studios im Sendezentrum sehe ich aber beispielsweise in unserem Analyse-Tool; das gäbe es in den Kabinen vor Ort nicht. Was die Sicht der Kommentatoren während des Rennens angeht: Die ist in den Kabinen an der Strecke auch nicht besser“, sagte Valks. Roos werde für Sky an einigen Donnerstagen und auch bei den Tests vor der Saison in Barcelona direkt an der Strecke sein, kündigte Valks an. Hinter den Personalien der Sky-Experten steht noch kein kleines Fragezeichen. Valks gab an, sowohl mit Nick Heidberg als auch mit Ralf Schumacher in Gesprächen zu sein.Vor Ort an der Strecke will Sky weiterhin von der Power der englischen und italienischen Sky-Teams profitieren. Weiterhin wird kein TV-Unternehmen weltweit mit mehr Personal den Strecken vertreten sein als die europäische Sky-Gruppe. Sky-Deutschland-Reporter vor Ort sollen in der neuen Saison Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner sein. Baumgartner ist bis etwa Mitte der Saison noch in der Babypause, danach wechseln sich die beiden ab. Ein Rennen aus Deutschland gibt es 2020 übrigens erstmals nicht; Streckenbetreiber und Formel1-Gesellschaft konnten sich nicht einigen. Dennoch wird der Kalender nochmals aufgepumpt – in 22 Rennen will das Feld dem Weltmeister Lewis Hamilton die Krone abjagen. Die Saison endet Ende November in Abu-Dhabi.