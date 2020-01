Sky baut Cinema-Bereich um: Neue Sender, neue Ausstrahlungsmodelle

TV-News

Auch das Logo wurde überarbeitet. Ein neuer Sender nur für Thriller kommt hinzu. Was sich im Film-Bereich bei Sky ab März ändert.



Was gibts in SD? Was gibts in HD? In SD und HD senden ab Mitte März: Sky Cinema Premieren, Sky Cinema Premieren +24, Sky Cinema Action, Sky Cinema Family und Sky Cinema Best Of.

Ausschließlich in HD zu empfangen sind Sky Cinema Special und Sky Cinema Thriller.

Sky Cinema Fun und Sky Cinema Classics sind linear in SD verfügbar.

Sky Deutschland baut seinen Filmbereich um und gibt ihm auch einen neuen Look. Ab dem 12. März treten alle Änderungen in Kraft. Dann wird das Logo nicht nur etwas mehr an die Versionen, die schon zum Beispiel in Italien im Einsatz sind, angepasst, auch Sender werden neu zugeschnitten. So heißt der Haupt-Sender künftig Sky Cinema Premieren: Interessant ist die Entscheidung, den großen "Film der Woche" ab dann nicht mehr sonntags um 20.15 Uhr, sondern bereits am Freitag um 20.15 Uhr zu zeigen. Beendet wird die Ausstrahlung von Sky Cinema +1, dem in Zeiten von On Demand etwas unnötig gewordenen Filmsender, der alle Sky Cinema-Inhalte mit einer Stunde Zeitversatz anbot. Sky Cinema Premieren +24, der das Vortagsprogramm wiederholt, bleibt bestehen.Auch weitere Sender werden neu geschnitten: Erstmals gibt es bei Sky Deutschland zum Beispiel einen eigenen Sender für Thriller; Sky Cinema Thriller. Laufen sollen dort beliebte und bekannte Titel wie «The Sixth Sense» oder neue Suspense-Filme wie «Widows – Tödliche Witwen» ► . Neu ist auch Sky Cinema Best-Of, wo der Name Programm sein wird. Sky Cinema Action bleibt genau wie Sky Cinema Family und Sky Cinema Best Of bestehen. Der Comedy-Sender wird umbenannt in Sky Cinema Fun und soll Komödien wie «Der Vorname» ► und «Hancock» bieten. Die größten Filmklassiker der vergangenen 25 Jahre bietet fortan Sky Cinema Classics.Auf dem bereits vergangenen Oktober gestarteten Sender Sky Cinema Special präsentiert Sky tägliche oder mehrtägige Programmspecials zu einzelnen Stars, Filmreihen und Themen. Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland: „Mit unserem neuen Sky Cinema Senderportfolio erleichtern wir unseren Kunden den für sie passenden Film zu finden. Die komplette Genre-Zuordnung wurde verbessert und einem beliebten Genre wie ‚Thriller‘ geben wir durch den neuen Sender ‚Sky Cinema Thriller‘ den verdienten Raum. Sky Cinema Premieren ist das Zuhause der meisten neuen Kinofilme. Die Kunden können jetzt sogar schon ab Freitag mit unserer Top-Premiere der Woche ins Wochenende starten. Sky bleibt damit für Filmfans in Deutschland und Österreich auch in Zukunft die erste Adresse.“ Am 11. März geht neben Sky Cinema+1 auch Sky Cinema Emotion letztmals auf Sendung.