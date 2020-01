Erste Playmobil-Serie «Die Ritter von Novelmore» startet im Herbst 2020

TV-News

Nach dem erfolgreichen TV-Special startet im Herbst 2020 die erste Playmobil-Serie. In dieser geht es erneut um «Die Ritter von Novelmore».

Im vergangenen Jahr erschien «Playmobil – Der Film» am 29. August in den deutschen Kinos. Nun verkündete Playmobil, dass dieses Jahr die erste Playmobil-Serie ins Fernsehen kommen wird. Diese wird voraussichtlich im Herbst unter dem Namenihre Premiere bei Toggo auf Super RTL feiern.Bereits am 22. November 2019 präsentierte der deutsche Spielwarenhersteller ein Special rund um die beliebten Figuren, welches bei Toggo auf Super RTL unter dem Namen «Die Invincibus» ausgestrahlt wurde. Dieses schauten sich insgesamt rund 0,50 Millionen Fernsehende an. Darüber hinaus erreichte man damit in der Zielgruppe des Senders, also den Sechs- bis Neunjährigen, einen Marktanteil von 37 Prozent. Somit sieht man, dass digitale Inhalte von Playmobil ein durchaus hohes Potenzial haben und von vielen Kindern gern gesehen werden.Darüber hinaus betreibt der Spielwarenhersteller ebenfalls einige mehrsprachige YouTube-Kanäle. Rechnet man alle Abonnenten zusammen, kommt man auf eine Reichweite von rund 600.000 Abonnenten. In der Serie wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit um dieselben Charaktere gehen, die man schon in dem TV-Special sah. Dazu gehören beispielsweise Prinz Arwynn, Dario Da Vanci und Lady Gwynn. Diese kämpfen, unter anderem gegen die rebellischen Burnham Raiders, um die magische Rüstung Invincibus.