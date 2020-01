Weitere Sat.1-Show: Noch mehr zu tun für Jochen Schropp

TV-News

Der «Big Brother»-Moderator steht auch für eine Late-Night-Panel-Show vor der Kamera.

Viel für Sat.1 zu tun haben wird Moderator Jochen Schropp in der nächsten Zeit. Schropp führt als Moderator durch die Entscheidungsshows der am 10. Februar anlaufenden neuen-Staffel (immer montags um 20.15 Uhr) und ist zudem Host einer neuen Late-NIght-Panal-Show mit Ursprung in den Niederlanden. Die Produktion vonläuft in Kürze in Köln an.In der neuen Show treten acht prominente, wortgewandte Persönlichkeiten im wahrscheinlich ehrlichsten Comedy-Talkformat des Fernsehens gegeneinander an. Ihre Aufgabe lautet: sich gegenseitig zu einer Vielzahl von Fragestellungen in ein Ranking zu bringen, was dann dem Ranking von Zuschauern gegenübergestellt wird.Fünf Episoden werden kommende Woche produziert. Einen genauen Sendetermin für das Format hat Sat.1 noch nicht verlautbaren lassen. Produktionsfirma des neuen Formats ist Warner Bros. International Television Production Deutschland.