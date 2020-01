Durchschnittliche Quoten für Sky Sport und die Rückrunde der 2. Bundesliga

Quotennews

Am Dienstag übertrug Sky Sport die ersten Spiele der Rückrunde der 2. Bundesliga. Dort gab es einige spannende Partien.

Am vergangenen Dienstag startete wieder die 2. Bundesliga, welche bei Sky Sport übertragen wurde. Die erste Partie bestritten Arminia Bielefeld und VfL Bochum. Das stark umkämpfte Spiel gewann Bielefeld mit 2:0. Somit bauten die Ostwestfalen ihre Tabellenführung auf vorerst sechs Punkte aus. Für eine kuriose Szene sorgte der Torhüter der Bochumer. Er führte einen nicht freigegebenen Abstoß in der 84 Minute aus und bekam dafür Gelb. Da er meckerte wurde im kurz danach Gelb-Rot gezeigt. Das Spiel wurde von insgesamt 0,12 Millionen Menschen (Marktanteil 0,5 Prozent) live vor dem Fernseher mitverfolgt. Die 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,02 Millionen Interessierten vertreten. Hier wurde ein Marktanteil von 0,3 Prozent ermittelt.Ab 20.30 Uhr ging es mit der Konferenz weiter. Diese bestand aus den Partien Jahn Regensburg - Hannover 96, SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli und SV Wehen Wiesbaden – Erzgebirge Aue. Die Konferenz schauten sich insgesamt rund 0,20 Millionen Menschen an. Von den jungen Zuschauern waren 0,06 Millionen mit von der Partie. Es wurde jeweils ein Marktanteil von 0,7 Prozent erreicht. Mit den Zuschauerzahlen der am vergangenen Dienstag übertragenen Fußballspielen, erreichte Sky Sport durchschnittliche Quoten.Vor allem das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Hannover 96 war eine enge Geschichte. Dort erzielte der Regensburger-Spieler Besuschkow in der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Elfmeter den entscheidenden Siegtreffer. Insgesamt gab es nach den ersten 45 Minuten eine Verlängerung von acht Minuten.