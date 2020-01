ZDF-Doku «Ein Tag in Auschwitz» erreicht das junge Publikum

Quotennews

Das Gesamtpublikum ließ sich derweil schwerer für die Doku «Ein Tag in Auschwitz» gewinnen.

Das ZDF zeigte am Dienstagabend in Folge des kürzlich erfolgten Holocaust-Gedenktages die Dokumentation. Vor allem das junge Publikum bewies großes Interesse daran: Ab 20.15 Uhr erreichte die wichtige Geschichtsdokumentation 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit standen für den Mainzer Sender überaus beeindruckende 11,5 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.3,19 Millionen Fernsehende ab drei Jahren bedeuteten zudem aber schwächere Zahlen beim Gesamtpublikum: «Ein Tag in Auschwitz» holte alles in allem maue 10,2 Prozent Marktanteil. Im Anschluss verbesserte sich dasauf solide 13,2 Prozent Marktanteil bei allen. In der jungen Altersgruppe waren indes 8,9 Prozent Marktanteil drin.Ab 22.15 Uhr standen fürmäßige 10,8 Prozent insgesamt und 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf der Uhr. Danach talktevor 1,65 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,33 Millionen Jüngere. Das glich mäßigen 10,8 Prozent Marktanteil bei allen sowie tollen 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.