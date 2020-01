Aua: «Schlag den Besten»-Rückkehr erfolgt mit herbem Quotenabsturz

Quotennews

Ob es eine Fehlentscheidung war, «Schlag den Besten» auf den Dienstag zu verlegen? Zumindest der Staffelauftakt litt so ziemlich ...

Neue Staffel, neuer Sendeplatz:ist zurück, und läuft nun dienstags statt donnerstags – und somit gegen «Deutschland sucht den Superstar». Das ist eine Entscheidung, die ProSieben bereuen könnte: Die von Elton moderierte Wettbewerbsshow zwischen zwei "Normalsterblichen" startete diesen Dienstagabend ab 20.15 Uhr mit 0,94 Millionen Fernsehenden in die neue Runde. Das bescherte ProSieben eine Gesamtsehbeteiligung in der Höhe von mauen 3,3 Prozent.Bei den Jüngeren holte «Schlag den Besten» derweil einen Marktanteil von ebenfalls mauen 7,0 Prozent. Die Reichweite belief sich auf 0,56 Millionen Werberelevante.Zum Vergleich: Die erste Staffel «Schlag den Besten» kam im Sommer 2019 donnerstags noch durchschnittlich auf 1,26 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,75 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen bei 5,3 Prozent bei allen sowie 10,9 Prozent bei den Jüngeren. Auch im Anschluss lief es für ProSieben ernüchternd:Ab 23 Uhr kam eine Wiederholung vonnur auf 3,4 Prozent Marktanteil insgesamt, in der Zielgruppe sanken die Quoten von ProSieben gar auf magere 6,5 Prozent Marktanteil. 0,31 Millionen Showfans waren mit an Bord, darunter befanden sich 0,17 Millionen Umworbene.