«Roast Battle» startet in die zweite Runde

TV-News

Comedy Central Deutschland strahlt eine neue Staffel der Comedy-Show aus – diesmal sogar mit Kandidaten aus dem Dschungelcamp und vom «Bachelor».

Der Sender Comedy Central zeigt ab dem 6. März die zweite Staffel der US-Adaption. Immer freitags ab 23 Uhr treten in einer Doppelfolge zwei Kontrahenten gegeneinander an und sparen dabei nicht an Witzen, die unter die Gürtellinie gehen. Aber nicht nur Comedians dürfen dieses Mal ihr Können unter Beweis stellen, sondern auch Prominente ohne große Erfahrung in diesem Bereich. Das Ziel ist es sein Gegenüber mit kreativen, treffenden und auch harten Pointen zu demütigen.Die Moderation übernimmt erneut Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer, der diesmal Unterstützung von der Drag-Queen Nina Queer bekommt, die in den neuen Episoden als Schiedsrichterin fungiert. In der Jury, die den Gewinner der einzelnen Duelle kürt, sitzen neben Maxi Gstettenbauer auch noch die Comedians Ingmar Stadelmann und Tahnee.Vor Live-Publikum treten im Quatsch Comedy Club in Berlin in den neuen Folgen Thomas Schmidt und Thomas Spitzer, Samuel Sibilski und Christiane Olivier, Filiz Tasdan und Freddy Gralle, Dschungelcamp-Teilnehmer Aurelio Savina und Schlagersänger Ennesto Monté, Alex Upatov und David Stockenreitner, Erotikmodel Micaela Schäfer und Dschungelcamp-Gewinnerin Melanie Müller, Jonas Iman und Erika Ratcliffe, Tino Bomelino und Helene Bockhorst, Osan Yaran und Andre Hermann, Ben Schmid und Vanessa Willi, Ex-Bachelor Nico Schwanz und „Currywurst-Mann“ Chris Töpperwien, sowie Willie und Jasmin Herren gegeneinander an.