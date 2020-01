Zunächst nur in UK: Sky startet zwei weitere Kanäle

England

Zum Start von Sky Comedy und Sky Crime gab Sky UK am Montag zwei weitere lineare Sender bekannt. Aber es gibt auch Spekulationen über endende Verträge.

Der zu Comcast gehörende TV-Sender Sky hat in England die Gunst der Stunde genutzt und am Montag den Start zweier neuer TV-Kanäle angekündigt. Ab Frühjahr sollen Sky Documentaries und Sky Nature das Angebot ergänzen. Die Ankündigung zum pünktlich zum Launch von zwei neuen TV-Sendern, der am Montag erfolgte: Sky Comedy umfasst die besten US-Sitcoms aus dem Hause HBO, Showtime und NBC Universal. Sky Crime zeigt zahlreiche packende True-Crime-Formate.Ab Frühjahr soll es dann bei Sky Nature Naturdokumentationen von Love Nature zu sehen geben. Die Sky-Gruppe hatte 2019 einen großen Deal mit Love Nature abgeschlossen, bisher waren die Inhalte On Demand zu sehen. Auch in Deutschland stehen Love-Nature-Inhalte bei Sky On Demand bereit. Zudem soll Sky Nature auch zahlreiche David-Attenborough-Dokumentationne beinhalten.Sky Dokumentaries wird derweil zahlreiche Inhalte aus dem Doku-Portfolio von Showtime («The Kingmaker») und HBO («McMillions») oder «Tiger Woods: The Comeback» umfassen. Zai Bennett, Sky-Content-Manager im Vereinigten Königreich, erklärte am Montagnachmittag: „Diese neuen Kanäle werden unseren Kunden ein konkurrenzloses Ziel für brandneue, erstklassige Dokumentarfilme und Naturprogramme sowie eine umfangreiche On-Demand-Bibliothek mit den besten Sachprogrammen der Welt bieten.“ Zugleich gab es unbestätigte Spekulationen, wonach die beiden Sender langfristig als Ersatz für Nat Geo und Nat Geo Wild geplant sein könnten. Die Sender gehören inzwischen zu Disney und sollen auch Teil von Disney+ werden, dem Ende März startenden Streaming-Service.