Von Las Vegas bis nach Palm Beach ist am Sonntagabend alles geboten

Film-Check

Diesen Sonntag geht es mit den Jungs von «Hangover» nach Las Vegas. Darüber hinaus retten Dwayne Johnson und Zach Efron am Strand in «Baywatch» Leben.

«Abgang mit Stil», Sat. 1, 20.15 Uhr

«Baywatch», ProSieben, 20.15 Uhr

«Hangover», Sky Hits HD, 20.15 Uhr

Oscar-Gewinner Michael Caine, Morgan Freeman und Alan Arkin planen den Coup ihres Lebens: Als Joe Harding eine Zwangsvollstreckung ins Haus schneit, wird klar, dass der Pensionär von seiner Bank übers Ohr gehauen wurde. Und nicht nur er, auch seine Freunde Willie und Albert sind betroffen. Rüstig und radikal beschließen die drei, sich den Ruhestand nicht versauen zu lassen und sich zur Wehr zu setzen - mit einem Banküberfall.Beach, Bikinis, Bojen - Remake der Kultserie mit Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron: Mitch Buchannon und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody, ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich. Hier geht es zu unserer Quotenmeter.de-Kritik zum Film. Es war die Nacht ihres Lebens - doch sie können sich leider an nichts erinnern. Todd Phillips superlustiger Comedy-Hit um vier Kumpel und die ungeahnten Folgen einer Vollrausch-Party. - Vor seiner Hochzeit will es Doug mit seinen Kumpeln (Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis) in Las Vegas noch mal richtig krachen lassen. Die Folge: totaler Filmriss! Am nächsten Morgen ist Doug verschwunden und das Trio bekommt es u.a. mit einem Tiger, einem Baby und einem wütenden Mike Tyson zu tun. Aber warum? Die Freunde versuchen, das Rätsel der letzten Nacht zu lösen.Für Action-Fans ist das «Baywatch» -Revival mit Dwayne Johnson der richtige Film am Sonntagabend. Der «Scrubs»-Star Zach Braff schaffte jedoch mit dem Film «Abgang mit Stil» , bei dem er der Regisseur war, keinen großen Erfolg. Bei dem Todd Phillips-Film «Hangover» sieht das ganze etwas anders aus. Ihm gelang mit der Komödie ein Riesen-Hit. Der Film gewinnt nicht nur unser Blockbuster-Battle, sondern er gewann auch im Jahr 2010 den Golden Globe Award in der Kategorie „Bester Film – Komödie oder Muscial“. Eine absolute Sehempfehlung für jeden Party- und Comedy-Fan.