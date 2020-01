Viel Luft nach oben: «Sailor Moon Crystal» kommt bei sixx noch nicht aus dem Quark

Quotennews

Die Anime-Serien, die eher ein weibliches Publikum anspricht, hat noch viel Luft nach oben.

Noch kein Quotenerfolg für sixx sind die Ausstrahlung der Anime-Produktion. Einst startete die Serie im November durchaus stark und holte auf dem Sendeplatz am Samstagvorabend teils mehr als drei Prozent. Doch die Popularität ließ offenkundig nach; im Januar waren samstags nach 18.15 Uhr 1,3 Prozent das höchste der Gefühle. Nun am Wochenende sanken die Zielgruppen-Marktanteile sogar auf 0,7 und 0,4 Prozent – Minusrekorde für das Format. Auch die Re-Runs am späten Sonntagabend tun sich recht schwer. Ab 0.20 Uhr kamen zwei Folgen nur auf 0,4 sowie 0,5 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und landeten somit bei etwa einem Drittel des Senderschnitts. Rund 20.000 und rund 10.000 Menschen schauten die besagten Episoden. Dennoch: Die Ausstrahlung soll zunächst weitergehen.Zuvor hatte sixx am Sonntag zwei Mädels-affine TV-Filme gezeigt und sowohl mitum 20.15 Uhr als auch mit «Girls Night Out» ab 22.30 Uhr rund 1,0 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren eingefahren. Die Senderin erzielte 0,17 Millionen Zuschauer und rund 100.000 Menschen ab drei Jahren mit den beiden Filmproduktionen.Weiterhin passable Werte bescherte Cesar Milan dem Sender – derlief mit drei Folgen seiner Original-Serie bei sixx ab 12.10 Uhr; zwischen 1,2 und 1,7 Prozent Marktanteil (Zielgruppe) lief die amerikanische Doku-Sendung. Die Reichweiten bei den Zuschauern ab drei Jahren lagen bei 0,11, 0,14 und 0,18 Millionen Fans. Am Nachmittag liefen bei sixx dann noch zwei Folgen von Cesars Show, die mit 1,3 sowie 1,5 Prozent bei den Werberelevanten ebenfalls von leichtem Erfolg gekrönt waren. Mit 0,15 und 0,18 Millionen Zuschauern blieben die gemessenen Reichweiten auch ab 15.05 und 16.05 Uhr ziemlich identisch.