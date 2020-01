ProSieben und Sat.1 leiden unter Wintersport und Dschungelcamp

Quotennews

Wirklich überzeugen konnte Sat.1 am Samstag nur mit «Ice Age 4», danach schalteten die meisten Zuschauer wieder ab. ProSieben blieb sogar fast den ganzen Tag bei einstelligen Marktanteilen hängen…

Schon ein Blick auf die Tagesmarktanteile von ProSieben (6,7%) und Sat.1 (5,5%) offenbart, dass der Samstag kein von Erfolg gekrönter Tag für beide Sender gewesen sein kann. Dabei wusste Sat.1 mit seinem Primetime-Film sogar durchaus zu überzeugen:brachte es ab 20.15 Uhr auf knapp zwei Millionen Zuschauer und schöne Marktanteile von 6,5 Prozent bei allen und 10,5 Prozent der Jüngeren. Damit stellte der Film in der Zielgruppe sogar den größten Verfolger von «DSDS» dar. Als Sat.1 in Konkurrenz zum Dschungelcamp hingegenwiederholte, schaltete rund jeder zweite Zuschauer ab. Die Folge: Der Marktanteil bei den Umworbenen purzelte auf enttäuschende 5,6 Prozent.Auf vergleichbar schwachem Quotenniveau bewegte sich Sat.1 auch über Stunden hinweg in seinem Daytime-Programm.brachte es ab 12 Uhr mittags nur auf vier Prozent in der Zielgruppe, bevor eine Folge vonzwischenzeitlich sogar auf 3,7 Prozent abrutschte. Den Tiefpunkt des Tages stellte aber wie so oftdar, das lediglich 3,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zum Einschalten bewegte.Offensichtlich litt Sat.1 nicht zuletzt unter den Wintersport-Übertragungen im Ersten, die am Nachmittag zeitweise knapp viereinhalb Millionen Zuschauer verfolgten. Das wiederum bekam auch ProSieben zu spüren; der Sender blieb am Samstag ebenfalls weit unter seinen eigentlichen Normalwerten hängen. Abgesehen von einer-Folge, die sich mit 10,1 Prozent denkbar knapp ein zweistelliges Ergebnis sicherte, blieb ProSieben zwischen 14 Uhr und Mitternacht durchgängig bei weniger als zehn Prozent hängen.Für einen Einschaltimpuls sorgte letztlich auch nicht der Primetime-Film; er blieb zur besten Sendezeit bei enttäuschenden 0,72 Millionen Zuschauern und 6,2 Prozent in der Zielgruppe hängen. «Die Jones – Spione von nebenan» ► verschlechterte sich in Konkurrenz zum Dschungel sogar noch auf miese 5,3 Prozent. Insgesamt spielte ProSieben mit den beiden Filme mit jeweils 2,4 Prozent Marktanteil sowieso nur eine untergeordnete Rolle.