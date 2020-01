Starker RTL-Samstag: Auch «DSDS» holt einen Staffelrekord

Quotennews

Zum ersten Mal in diesem Jahr sicherte sich die Castingshow am Samstagabend mehr als vier Millionen Zuschauer. Beim Gesamtpublikum musste sich Dieter Bohlen allerdings dem ZDF geschlagen geben.

Quotenverlauf: «DSDS» 2020 F1: 3,86 Mio. (12,2% / 20,6%)

F2: 3,05 Mio. (10,2% / 17,3%)

F3: 3,90 Mio. (12,9% / 23,4%)

F4: 3,40 Mio. (11,3% / 19,0%)

F5: 3,87 Mio. (12,6% / 18,8%)

F6: 3,59 Mio. (11,9% / 19,5%)

Dass RTL den Samstag mit einem hervorragenden Tagesmarktanteil von 19,7 Prozent beim jungen Publikum als haushoher Marktführer abschloss, hat der Kölner Sender vor allem dem Dschungel-Finale zu verdanken. Das holte am späten Abend weit mehr als 40 Prozent Marktanteil (wir berichteten ). Eine gute Figur machte zum Start in die Primetime aber auch, das ab 20.15 Uhr in seine siebte Castingfolge startete und damit 4,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren unterhielt. Das bedeutete einen neuen Staffelbestwert, zugleich wurde so zum ersten Mal in diesem Jahr die Marke von vier Millionen Zuschauern geknackt.Gegenüber der bis dato letzten Folge vom Dienstag gewann das Format rund 400.000 Zuschauer hinzu, auch der Marktanteil legte leicht um rund anderthalb Prozentpunkte auf 13,3 Prozent zu. Noch erfolgreicher lief es für die Castingshow erwartungsgemäß beim jungen Publikum, hier brachten 1,88 Millionen Jüngere Dieter Bohlen und Co. 22,5 Prozent Marktanteil ein. Kein anderer Sender holte am Samstagabend in seiner Primetime auch nur ansatzweise derart hohe Quoten.Beim Gesamtpublikum musste sich «DSDS» hingegen recht klar dem ZDF geschlagen geben, wo es eine neue Folge vonzur besten Sendezeit auf 5,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren brachte. Daraus ergab sich für das ZDF ein überdurchschnittlicher Marktanteil von 18,2 Prozent bei allen, während es bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin noch zu 6,5 Prozent reichte. Erst, der am späteren Abend in Teilen gegen das quotenstarke Dschungelcamp antreten musste, tat sich mit 2,96 Millionen Zuschauern und mäßigen 10,7 Prozent Marktanteil schwerer.