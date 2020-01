Reichweiten-Rekord: Crossover verhilft «Station 19» zu starkem Staffelstart

US-Quoten

Die ABC-Dramaserie «Station 19» hat sich mit ihrer bisher höchsten Zuschauerzahl aus der Pause zurückgemeldet, geholfen hat «Grey’s Anatomy».

US-Quotenübersicht ABC: 5,94 Mio. (6%)

CBS: 3,79 Mio. (3%)

FOX: 3,51 Mio. (4%)

NBC: 2,23 Mio. (3%)

The CW: 0,87 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

Die Feuerwehrleute dersind wieder im Einsatz, die dritte Staffel ist am Donnerstag mit sehr guten Quoten bei ABC gestartet: Sieben Prozent Marktanteil wurden bei den werberelevanten 18- bis 49-Jährigen erreicht. Insgesamt wurden 6,98 Millionen Zuschauer erreicht und damit so viele wie noch nie, vor der Pause lag die Reichweite im Mai bei knapp unter fünf Millionen. Geholfen hat ein Crossover mit, die Mutterserie sahen anschließend 6,65 Millionen Amerikaner, die Quote blieb bei starken sieben Prozent.musste mit vier Prozent und 4,20 Millionen Zuschauern um 22 Uhr zwar kleinere Brötchen backen, ABC wurde damit trotzdem Sieger in diesem Timeslot.Bei FOX ist die neue Sitcomsolide aus den Startlöchern gekommen, dennoch hätte angesichts des Vorlaufs wenig mehr drin sein können,unterhielt 4,45 Millionen Zuschauer und verbuchte fünf Prozent Marktanteil. 3,23 Millionen Menschen sahen beim Neustart um 20.30 Uhr zu, der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf vier Prozent. Das ebenfalls noch sehr jungehat mit Folge vier erneut Federn lassen müssen, die Reichweite liegt nun bei nur noch 3,18 Millionen. Binnen Wochenfrist ging es um einen Prozentpunkt auf drei Prozent Marktanteil runter.Sehr leise hat sich NBCs Serienflopverabschiedet: Mit 1,42 Millionen Zusehern und zwei Prozent blieb ein Aufschwung auch zum Finale aus. Kaum anzunehmen, dass es die Musicalcomedy unter diesen Umständen in eine Verlängerung geht. Zumal selbst das schwächelnde (und bereits abgesetzte) Revival vonim Vorfeld mit drei Prozent und 2,30 Millionen Zuschauern besser lief.musste bei The CW einen Prozentpunkt abgeben und lag nun bei ein Prozent in der Zielgruppe, 1,02 Millionen Zuschauer waren dabei.schaffte es danach ebenfalls nicht über ein Prozent hinaus, auf 0,72 Millionen ging die Sehbeteiligung zurück.