«Friends»-Co-Schöpferin unterschreibt bei 21 TV Studios

US-Fernsehen

Die Produzentin und Autorin der ehemaligen NBC-Serie hat einen Vertrag unterzeichnet.

Marta Kauffmann, die neben Robbie Rowe Tollin und Hannah KS Canter, das Studio Okay Goodnight leitet, hat einen Vertrag mit 21 Television Studios (vormals Fox 21 Television) unterschreiben. Die Co-Schöpferin von «Friends» wird mit ihrem Team Projekte für das lineare Fernsehen und Streaming-Plattformen entwickeln.„Marta Kauffmann ist eine Legende und eine Heldin für eine Generation von Autoren und Zuschauern gleichermaßen, und sie ist heute so talentiert und witzig, wie eh und je“, sagte 21 TV Studios-Chef Bert Salke. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und ihren Partnern Robbie und Hannah. Wir sehen eine unglaublich schöne Zukunft mit ihnen.“Als erstes Projekt hat man «The Dreamers» ausgewählt, das auf dem gleichnamigen Roman von Karten Thompson Walker basiert. Das Format handelt von Bewohnern einer Universitätsstadt, die von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht wird. Die Stunden schlafen ein und wachen nicht mehr auf, Ärzte entdecken, dass sie starke Träume haben. Diese Krankheit versetzt die Stadt in Panik.