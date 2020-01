«Outlander»: Fünfte Staffel ab Mitte Februar bei RTL Passion

TV-News

Die Erfolgsserie «Outlander» hat ihre Weltpremiere am 16. Februar in den USA. RTL Passion ist zeitnah dabei und startet mit der Ausstrahlung der Zeitreise-Sendung im Originalton mit Untertiteln bereits einen Tag darauf.

RTL Passion , der Pay-TV-Sender der RTL Gruppe, wird die neuen Folgen der amerikanischen Serienproduktionsehr rasch nach Deutschland bringen. Die zwölf neuen Folgen sind ab dem 17. Februar immer montags ab 19.15 Uhr beim Pay-TV-Sender RTL Passion zu sehen. Jeweils am Dienstag folgt dann eine Wiederholung in der Primetime ab 20.15 Uhr, wie es schon bei der letzten Staffel der Fall war. Fans können sich anschließend ab 21.15 Uhr auch noch darauf freuen, dass die erste Staffel ein weiteres Mal ausgestrahlt wird. Ebenso können alle, die sich nochmal zur Auffrischung die vierte Staffel ansehen möchten, damit ab 5. Februar auf Netflix beginnen. Mit der Free-TV-Premiere auf VOX wird allerdings erst einige Monate später zu rechnen sein.Die Handlung der fünften Staffel der Fantasy-Serie, die auf der Romanvorlage von Diana Gabaldon basiert, findet im Jahr 1770 statt – also drei Jahre nach Staffel vier. Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe) haben sich inzwischen auf Fraser’s Ridge niedergelassen und übernehmen Verantwortung für die Menschen um sie herum. Claire versucht beispielsweise gegen eine kleinere Epidemie anzukämpfen, die sich in der Bevölkerung verbreitet hat.Außerdem steht der amerikanische Unabhängigkeitskrieg nur noch fünf Jahre bevor und es kommt zu ersten Aufständen in den Kolonien, deren Bewohner zunehmend unzufrieden mit der Bevormundung der britischen Zentralregierung sind. Jamie steht vor einer schwierigen Entscheidung, denn er wurde unwillentlich von der schottischen Armee zum Milizoberst ernannt, um gegen die Aufständischen vorzugehen. Gleichzeitig wird er allerding von diesen gebeten, sie beim Kampf gegen die Unterdrücker zu unterstützen. Dieser Zwiespalt wird auch die Liebe von Jamie und Claire auf eine harte Probe stellen.Und genauso werden auf Claires Tochter Brianna (Sophie Skelton) und Roger (Richard Rankin) einige Probleme zukommen. Trotz der Wiedervereinigung der beiden, haben sie nach Briannas Vergewaltigung durch Stephen Bonnet (Ed Speelers), mit der Ungewissheit zu kämpfen, wer der wirkliche Vater des Kindes ist.