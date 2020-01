«Die Wollnys» zu Beginn der Primetime bärenstark

Quotennews

Genauso wie in der Vorwoche bescherten die Reality-TV-Familie RTLZWEI zunächst bärenstarke Einschaltquoten. Mit zunehmender Uhrzeit ließen sie nach. «Law & Order» blieb bei VOX dagegen komplett blass.

Mitstartete RTLZWEI ausgezeichnet in die Primetime. Über eine Millionen Menschen verfolgten am Mittwoch das Geschehen in der berühmten Fernsehfamilie. So sprang für das Format schon beim Gesamtpublikum grandiose 3,5 Prozent Marktanteil heraus. In der klassischen Zielgruppe lief es mit 7,3 Prozent noch besser. Insgesamt 0,66 Millionen klassisch Umworbene ließen sich die neue Folge nicht entgehen.Im Anschluss generiertemit 0,60 Millionen jungen Zuschauern noch immer sehr gute 6,8 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite ließ mit 1,03 Millionen kaum nach. So gute Zahlen verbuchte das Spinoff «der Wollnys» seit 2018 nicht mehr und damals lief das Format um 23.15 Uhr auf einem deutlich weniger prominenten Solt. Um 21.15 Uhr durfte sich RTLZWEI nun ausnahmsweise über tolle 3,5 Prozent Gesamtmarktanteil freuen. Die zweite Folge lief danach mit 2,1 Prozent insgesamt und 4,1 Prozent allerdings deutlich schwächer. Zu später Stunde musste die Sendung aber auch mit dem Dschungelcamp konkurrieren.VOX hatte dagegen mitmal wieder überhaupt keinen Erfolg. Maue 3,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil waren das höchste der Gefühle. Zwischen 0,32 und 0,17 Millionen klassisch Umworbene interessierten sich am Mittwoch für die Serie.