Comcast bestätigt Sommer-Start von NBC Sky News World

Comcast und dessen Unternehmen NBC wollen in Nachrichten investieren. Schon vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass man zusammen mit dem europäischen Sky einen neuen internationalen Nachrichtenanbieter starten möchte. Jetzt ist klar: Das kommende NBC Sky News World wird im Sommer das Licht der Welt erblicken. Comcast teilte diese Information wenige Stunden vor der Präsentation der Unternehmenszahlen von Q4 2019 mit."Wir sehen eine Gelegenheit, einen Ansatz zu beginnen, der nicht durch eine US-Perspektive oder eine britische oder eine nationale Perspektive gefiltert wird,“ erklärt NBC-News-Chefin Deborah Turness in einem Interview. Haupt-Sitz des Senders könnte London werden. NBC und Sky News wollen zudem zehn neue Büros eröffnen; und zwar in Regionen, in denen man aktuell noch unterrepräsentiert sei. Details wurden hier noch nicht genannt."Wir können unseren Journalismus in die weite Welt bringen, aber auch stark in den globalen Journalismus investieren, damit wir die Geschichte ergänzen und wirklich einen Ansatz und ein Produkt schaffen können, das die globale Perspektive liefert, von der wir glauben, dass die Welt sie sich jetzt wünscht“, verspricht Turness. Der neue Sender wird also stark in Konkurrenz mit anderen internationalen Newsangeboten (anderer Konzerne) gehen. CNN (von AT&T ) betreibt neben seinen US-Netzwerken eine separate internationale Sendung, die eine auf das ausländische Publikum zugeschnittene Programmmischung sowie einige seiner US-Sendungen umfasst. Und die British Broadcasting Corporation (BBC) betreibt auch ein großes Nachrichtengeschäft, das verschiedene Teile der Welt abdeckt. NBC Sky News World soll 130 Millionen Haushalte außerhalb der USA erreichen.