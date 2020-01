Nach der Winterpause: «The Conners» läuft weiter unterdurchschnittlich

US-Quoten

Aus der Winterpause meldete sich «The Conners» und «Bless This Mess» zurück. Allerdings registrierten beide Comedy-Serien keine guten Ergebnisse, was die Nachfolge-Programme erheblich zu spüren bekamen.

US-Quotenübersicht NBC: 5,30 Mio. (5%)

CBS: 8,99 Mio. (5%)

FOX: 3,05 Mio. (3%)

ABC: 2,87 Mio. (3%)

The CW: 0,82 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: ab 2 J. (18-49)

Einen starken Zuschauerzuwachs verzeichneteam Dienstagabend. Mehr als eine Million Krimi-Fans mehr als noch vor sieben Tagen schalteten ein, damit kam die CBS-Show auf 11,23 Millionen. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe steigerte sich, diesmal standen sechs Prozent zu Buche. Ähnlich erging es auchim Anschluss. Allerdings kam die Drama-Serie nur auf die üblichen vier Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen, beim Gesamtpublikum lag die Sehbeteiligung bei 9,20 Millionen Fans, eine Steigerung von mehr als 600.000.bestätigte die Ergebnisse aus der Vorwoche und konnte sogar zart zulegen. Die Spin-Off-Serie registrierte 6,55 Millionen US-Amerikaner und ebenfalls vier Prozent bei den Umworbenen.Bei NBC lief das Programm in ein wenig verschlechtert als vergangenen Dienstag, obwohlzunächst ein guter Start in den Abend gelang. 4,70 Millionen verfolgten die Game-Show mit Ellen DeGeneres. Daraus resultierten fünf Prozentpunkte bei den Jungen.steigerte diesen Wert danach auf ordentliche sieben Prozent, verlor im Vergleich zur Vorwoche allerdings etwa 200.000 Zuseher. 6,50 Millionen sahen das Comedy-Drama. Auchbüßte ab 22 Uhr leicht an Publikum ein. 4,70 Millionen Anhänger und vier Prozent Zielgruppenanteil standen letztendlich auf dem Papier.Zurück aus der Winterpause istbei ABC, allerdings wenig verändert. 5,41 Millionen Comedy-Fans ließen sich die zehnte der Folge der zweiten Staffel nicht entgehen. Damit lag der Marktanteil wie vor Jahreswechsel bei unterdurchschnittlichen fünf Prozentpunkten. Auch beizeigt der Trend nach unten. Die Sitcom, die ebenfalls zum ersten Mal im neuen Jahr zu sehen war, verbuchte ein 3,28-millionenköpfiges Publikum und erneut nur drei Prozent bei den Jüngeren. Den schwächeren Vorlauf, der zuletzt noch mit «Jeopard!» bestückt war, bekam nunundzu spüren. Während «Mixed-ish» immerhin noch auf die gewohnten drei Zielgruppenpunkte kam, fiel für «Black-ish» dieser Wert auf zwei Punkte. Die Reichweite von 2,37 respektive 2,23 Millionen bedeuten jeweils Negativ-Rekorde für beide Sendungen.markierte zum Abschluss ebenfalls noch Tiefstwerte: 1,98 Millionen Zuschauer blieben ab 22 Uhr nur noch dabei. Der Marktanteil verblieb bei zwei Prozent.FOX erzielte nahezu dieselben Werte wie in der vergangenen Woche.schauten ab 20 Uhr 3,98 Millionen Medizin-Fans, währenddanach noch 2,12 Millionen verköstigte. Der Marktanteil startete bei vier Prozent in den Abend, sank dann aber auf die üblichen drei Prozent. Nach den erfolgreichen Crossover-Episoden standen in dieser Woche wieder reguläre Ausgaben der DC-Serienundauf dem Plan. Ersteres kam dabei auf eine Reichweite von 0,92 Millionen Fans und einen Marktanteil von guten zwei Prozentpunkten. «Legends of Tomorrow» halbierte die relative Sehbeteiligung und markierte noch 0,72 Millionen ab 2-Jährige.