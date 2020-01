BR: Hurra, hurra, «Pumuckl» ist (wieder) da

TV-News

Ab März zeigt der BR wieder die beliebte, unvergessliche Kinder- und Familienserie «Meister Eder und sein Pumuckl».

„ Für alle heutigen und ehemaligen Kinder, die mit dem Pumuckl im BR groß geworden sind, ein besonderer Tag und ein Grund zur Freude!" ” BR-Fernsehdirektor Dr. Reinhard Scolik

Der Kobold mit dem roten Haar, roter Nase, gelbem Hemd und grüner Hose tollt wieder durch's linerare Fernsehen: Nachdem die beliebte Seriezuletzt exklusiv bei Amazon zu finden war, ist die unvergessliche Kinder- und Familienproduktion ab März wieder im linearen Fernsehen zu sehen. Der BR zeigt die 1982 gestartete Serie ab dem 1. März immer sonntags um 9.30 Uhr in Doppelfolgen, und zwar digital restauriert und in HD ( wir berichteten ). Zum Auftakt wird sogar ein großes Festaufgebot an «Pumuckl»-Inhalten aufgefahren: Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt sogar fünf Folgen am Stück und danach zwei Specials.Um 14 Uhr stehtan. Darin geht es um die Erfindung des Kobolds und die Tricks hinter der Fernsehserie. Checker Julian wird bei einer Musicalaufführung sogar selbst zum Kobold und an der Hochschule der Medien in Stuttgart entwickelt er zusammen mit Studentin Wathinee eine ganz neue Kobolds-Figur – eine Koboldine.Um 14.30 Uhr folgt. Die neu produzierte Dokumentation geht der Frage nach, warum die in den 1960er-Jahren kreierte Figur heute noch funktioniert und ihr Publikum findet. Den Erzählfaden spinnen Ursula Bagnall, die Tochter von Autorin Ellis Kaut, Illustratorin Barbara von Johnson und Tita Korytowski, die Witwe von Film- und Fernseh-Produzent Manfred Korytowski. Sie öffnen für die Doku ihre privaten Archive. BR-Fernsehdirektor Dr. Reinhard Scolik verteilt wiederum angesichts der «Pumuckl»-Rückkehr beim BR Seitenhiebe in Richtung Streamingkonkurrenz: "Der Pumuckl kehrt heim! Endlich können wir die Abenteuer des kleinen Kobolds wieder da zeigen, wo er sich nach der Werkstatt vom Meister Eder am wohlsten fühlt: im BR Fernsehen und jetzt auch in der BR Mediathek."