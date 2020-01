«Father Brown» im März mit ungewohnter Free-TV-Premiere bei ZDFneo

TV-News

Die siebte Staffel der beliebten Krimiserie kommt im März nach Deutschland. Allerdings gibt es eine Neuheit.

Die siebte Staffel der bekannten britischen Krimiseriefeiert am 6. März bei ZDFneo ihre Free-TV-Premiere. Eine Sache ist bei der Premiere allerdings besonders. Der Sender wird die komplette Staffel ab 23.20 Uhr an einem Stück ausstrahlen, obwohl ZDFneo neue Folgen sonst immer wöchentlich ausstrahlte.Die Serie basiert auf den Büchern des englischen Schriftstellers Gilbert Keith Chesterton. In der neuen Staffel geht es, wie schon in den anderen Staffeln, um den römisch-katholischen Pfarrer Braun, welcher regelmäßig in Ermittlungen von Kriminalfällen verwickelt ist. Obwohl der Pfarrer aufgrund seiner Vorliebe von Kreuzworträtseln und Kriminalromanen ein scharfsinniger und intelligenter Beobachter ist, bringt er den jeweiligen Inspektor oft zum Verzweifeln. Zu Beginn der ersten Folge der siebten Staffel befinden sich Lady Felicia und Mrs McCarthy in einem Zug auf dem Weg nach Kembleford. Während der Fahrt wird der Zug überfallen und die bekannte Opernsängerin Bianca Norman erschossen. Im Anschluss wachen Lady Felicia und Mrs McCarthy gefesselt in einem Keller auf.Am 28. Februar strahlt ZDFneo , zur Vorbereitung auf die siebte Staffel, die komplette sechste Staffel von «Father Brown» als Wiederholung aus. In England hatten Fans bereits die Möglichkeit, die achte Staffel der beliebten Krimiserie zu sehen. Von der Krimiserie gab es bereits mehrere Serienadaptionen in verschiedenen Ländern. In Deutschland ist wahrscheinlich die ARD-Produktion «Pfarrer Braun», mit Otfried Fischer in der Hauptrolle, am beliebtesten. Übrigens: Wie schon in den anderen Staffeln ist Mark Williams erneut der Darsteller von Pfarrer Braun.