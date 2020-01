«Hartz und herzlich» verliert an Puste

Quotennews

Was RTLZWEI beruhigen dürfte: Bei den Umworbenen lief «Hartz und herzlich» trotzdem weiterhin klar überdurchschnittlich.

Die Sozialreportageist eine sehr verlässliche Bank für RTLZWEI , doch selbst solch eine verlässliche Bank hat so ihre Schwachpunkte, wie es scheint. Denn diesen Dienstagabend kam die «Hartz und herzlich»-Doku"nur" auf 0,53 Millionen Umworbene. Somit standen sehr gute 5,9 Prozent Marktanteil auf der Rechnung, auf der in den vergangenen Wochen tolle 7,0 und sehr tolle 7,3 Prozent Marktanteil standen. Beim Gesamtpublikum sank das Format sogar auf ein Niveau unterhalb des Senderschnitts.Ab 20.15 Uhr schauten nämlich nur 0,86 Millionen Fernsehende rein. Das entsprach akzeptablen 2,8 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche brachte es «Hartz und herzlich» noch auf 1,01 Millionen und sehr gute 3,4 Prozent Marktanteil. Auch am 7. Januar standen 3,4 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.Ab 22.15 Uhr kamdiesen Dienstagabend auf 0,45 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,22 Millionen Umworbene. Mit 2,6 Prozent Marktanteil lief es insgesamt mäßig, bei den Werberelevanten sah es nur einen Hauch schwächer aus. Generiert wurden 4,2 Prozent Marktanteil.